Quelle des Lebens? Flüsse, Wasserkraft und die Klimakrise

Online-Seminar von GegenStrömung, Stiftung Living Rivers und der AG Wasser des Forum Umwelt & Entwicklung in Kooperation mit RiosToRivers, dem Klimakollektiv & weiteren Partnern

Mittwoch, 15. Oktober 2025 I 17:00 – 18:45 Uhr (8.00 a.m.m to 9.45 a.m. Pacific time)

Flüsse sind die Lebensadern unseres Planeten. Sie bieten mit ihren Auen vielfältige natürliche Lebensräume für Wanderfische, Kleintiere und viele semiaquatische Arten. Gleichzeitig stellen sie Kristallisationsräume für die menschliche Nutzung und Besiedlung bereit, werden eingedeicht, kanalisiert und mit Querbauwerken aufgestaut, um landwirtschaftliche Bewässerung zu ermöglichen, Wasserkraft zu erzeugen, vor Hochwasser zu schützen und auch um Trinkwasser bereitzustellen.

Während Großstaudämme erhebliche Mengen an elektrischer Energie erzeugen, blockieren sie Fischwanderwege und stellen traditionelle Lebensweisen indigener Völker zur Disposition. Tausende von geplanten Staudammprojekten gefährden die letzten frei fließenden Flüsse der Welt. Während in Südamerika und an vielen anderen Orten weltweit neue Staudammprojekte vorangetrieben werden gibt es auch Bemühungen, besonders wertvolle Lachs- und Forellenflüsse durch Rückbau von Stauanlagen gezielt zu Restaurieren. Mit unserem Online-Seminar wollen wir einen Beitrag leisten, das Bewusstsein über die Bedeutung von Flüssen in den Klimaverhandlungen zu stärken.

Wir lassen uns direkt von der Geschichte des erfolgreichen Rückbaus von 4 Staudämmen am Klamath River berichten. Mit dem Klamath River Accord richtet sich die staudammkritische Bewegung direkt an die Klima-COP 30 in Belem, Brasilien.

Die brasilianische Anti-Staudammbewegung stellt auf dem Workshop ihre Situation dar und ihre alternativen Projekte vor. Mit den Aktivist*innen der brasilianischen Bewegung MAB planen wir die Beteiligung und Aktionen zur Klima COP 30. Wir stellen auch den Bezug zur Klimabewegung in Deutschland her. Das Klimakollektiv wird von den Aktionstagen an der Weser berichten, die sich der zerstörerischen Futtermittelindustrie widmen und ihre auch für 2026 geplanten Flusscamps vorstellen.

Das Onlineseminar soll als Kombination von Kurzvorträgen und Arbeitsgruppen stattfinden.- Wir streben Übersetzung in Deutsch, Englisch und Spanisch an.

Programm

17:00-17:10 Uhr Begrüßung und Einführung

17:10-17:30 Uhr Klamath River – the Largest Dam Removal in US History

Klamath River – First Descent, Brook Thompson, Yurok & Karuk Native

Klamath River Accord, Hayley Stuart, Ríos to Rivers

(Vorträge auf Englisch)

17:30-17:45 Uhr Anti-Staudamm-Bewegung in Brasilien + lokale Projekte

Moises, MAB, Brasilien (Vortrag auf Spanisch)

17:45-18:00 Uhr Futtermittelanbau und Klimaschutz – Aktionstage und Flusscamps

Alex Wernke, Klima*Kollektiv

18:00-18:30 Uhr Arbeitsgruppen / Breakout – Rooms

A) Aktionen und Beiträge zur Kima-Cop30 in Belém/Brasilien

Moderatorin: Heike Drillisch, GegenStrömung

B) Schutz und Renaturierung von Flüssen, Staudammrückbau. Internationale

Vernetzung und Unterstützung. Moderator: Michael Bender (Living Rivers)

C) Deutsche Verantwortung. Geplante Aktionen und Kampagnen in

Deutschland

Moderator: Alex Wernke, Klima*Kollektiv

18:30-18:40 Berichte aus den Diskussionsgruppen / Breakout-Rooms

18:40-18:45 Uhr Abschluss und Ausblick

Moderation: Michael Bender (Stiftung Living Rivers / GRÜNE LIGA)

Ankündigung und Programm finden Sie hier: Online_Seminar_Dams_Climate_COP30_15Okt2025_Programm

Anmeldung bitte per Mail an hrkalovic@forumue.de (bis 13. Oktober möglich).

https://www.forumue.de/quelle-des-lebens-fluesse-wasserkraft-und-die-klimakrise/