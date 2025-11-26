Save the date – 31. UMWELTFESTIVAL am 7. Juni 2026

Am Sonntag, den 07. Juni 2026, lädt die GRÜNE LIGA Berlin von 11:00 bis 18:00 Uhr zum 31. UMWELTFESTIVAL am Brandenburger Tor ein.

Wir freuen uns auf viele spannende Debatten, unterschiedliche Ausstellende aus den Bereichen des Umwelt-, Natur- und Klimaschutzes auf der Straße des 17. Juni, neue und alte inspirierende Ideen, ein unterhaltsames und anregendes Bühnenprogramm am Brandenburger Tor, vielfältige und nachhaltige Mitmachaktionen, Workshops, Beratungen, Austausch und Erlebnisse für jede Altersklasse sowie leckeres Streetfood aus umweltverträglicher Herstellung.

Unser Motto: Boden – Du stehst drauf

Ganz besonders widmen wir uns diesem Jahr der Welt unter unseren Füßen. Mithilfe des Mottos “Boden – Du stehst drauf“, stellen wir den Boden und seine Funktionen vielfältig dar und vor: Als Klimaschützer, als Lebensraum, als Nahrungsmittelgrundlage, als Energiequelle oder als Schadstoff- und Wasserfilter. Wie können wir den Boden schützen, aufwerten, sanieren oder entsiegeln? Was braucht der Boden von uns und was brauchen Mensch, Tier und Pflanzenwelt von ihm?

Anmeldesaison

Alle Vereine, Initiativen, Unternehmen, Behörden, Manufakturen und Gastronom*innen sind eingeladen, ihre Projekte, Dienstleistungen, Produkte und Ideen zu Umwelt-, Natur- und Klimaschutz auf der Erlebnismeile des UMWELTFESITVALs einladend und zum Mitmachen anregend zu präsentieren. Die Anmeldesaison startet Mitte Januar.

Weitere Informationen finden Sie auf www.umweltfestival.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen (Instagram, Facebook oder LinkedIn).

Unterstützen Sie uns

Da auch wir mit stetigen Kostensteigerungen zu kämpfen haben, freuen wir uns über jede noch so kleine Spende, um das UMWELTFESTIVAL widerstandsfähiger, bunter und vielfältiger zu machen.

Mit einer Mail an info@umweltfestival.de können Sie sich für den Info-Verteiler anmelden und so keine Neuigkeiten verpassen.