Schulworkshops Insektenhotel

Die GRÜNE LIGA Berlin hat mit Schüler*innen auf dem Schulhof des Gymnasiusm Tiergarten zwei sowie auf dem Schulhof der Heinrich-Böll-Schule in Spandau ein Insektenhotel für unterschiedliche Nistbedürfnisse von Wildbienen und Co gebaut. Diese wurden in Workshops mit Schulklassen der Stufe 7 und 8 im Rahmen des DBU-Projekts Trainingscamp Transformation: Mit “Fair Play” zu mehr Nachhaltigkeit von Berlin 21 e.V. durchgeführt. Durch den Bau der Insektenhotels tragen die Schüler*innen zur Erhöhung der Biodiversität auf dem Schulgelände bei.

Ein paar Eindrücke erhalten Sie hier:

Bilder: Duygu Atceken