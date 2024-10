Seenfachtagung 2024 – 14. November in Berlin

Seenfachtagung 2024

15 Jahre Netzwerk Lebendige Seen Deutschland

Donnerstag, 14. November 2024 von 14:00 bis 19:00 Uhr in Berlin

In der Villa Elisabeth, Invalidenstraße 3

Gemeinsam mit dem Global Nature Fund, dem Netzwerk Lebendige Seen Deutschland und der NABU-Bundesfachausschuss Lebendige Seen lädt die GRÜNE LIGA in Kooperation mit der Stiftung Living Rivers und dem Wassernetz Berlin zur Seenfachtagung am 14. November in Berlin ein.

Intakte Süßwasserökosysteme sind entscheidend für die biologische Vielfalt, den natürlichen Klimaschutz und wichtige Ökosystemdienstleistungen. Gleichzeitig erhöhen diese Ökosysteme die Widerstandsfähigkeit der natürlichen Umwelt gegenüber Stressfaktoren.

Dennoch erhalten Seen und Feuchtgebiete zu wenig Aufmerksamkeit und werden übernutzt, trockengelegt oder nicht ausreichend renaturiert, obwohl dies dringend notwendig wäre. In den letzten Jahren wurden sie zudem durch anhaltende Trockenheit und Dürre stark belastet.

Mit der Seenfachtagung 2024 wollen wir den Fokus auf die wertvollen Lebensräume von Seen, Feuchtgebieten und deren Einzugsbereichen stärken und gleichzeitig der Frage nachgehen, was wir für ihren guten ökologischen Zustand tun können. Hierzu erwarten Sie zahlreiche Beiträge und Diskussionen von Verteter*innen aus Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft.

Im ersten Teil der Tagung stehen nationale und internationale Programme zum Schutz und zur Wiederherstellung von Süßwasserökosystemen im Mittelpunkt. Der zweite Themenblock widmet sich den Seen und der Gewässerpolitik in Berlin. Nach einer Einführung aus Sicht der Berliner Politik berichten wir hier von aktuellen Problemlagen und Entwicklungen am Groß Glienicker See und am Weißen See. Der dritte Teil fokussiert auf wissenschaftliche und zivilgesellschaftliche Einschätzungen des Zustands der Seen in Deutschland, Perspektiven für mögliche Klimaanpassungen sowie konkrete Projektbeispiele.

Programm Seenfachtagung 14.11.2014

Wir freuen uns sehr über Ihr Kommen.

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an wassernetz@grueneliga-berlin.de