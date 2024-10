Start der Infokampagne

Am 26. September 2024 startete die GRÜNE LIGA Berlin erfolgreich ihre Infokampagne zur Abfallvermeidung und Förderung von Mehrwegalternativen auf Wochenmärkten.

Der Auftakt auf dem Ökomarkt am Kollwitzplatz zog zahlreiche Interessierte an, die sich bei sonnigem Wetter über nachhaltige Mehrweg-Lösungen informierten. Unter dem Motto „Märkte mögen – Mehrweg lieben“ konnten die Besucher*innen sich an einer Mehrweg-Tauschstation ein wiederverwendbares Behältnis für den Verzehr vor Ort ausleihen oder einen kostenfreien Stoffbeutel mitnehmen oder da lassen. Darüber hinaus standen die Mitarbeiterinnen des Projektes für einen intensiven Austausch über die Vorteile des Mehrwegansatzes zur Verfügung. Präsentiert wurden Mehrwegbehältnisse für allerlei Bedarfe und beim „Einwegwerfen“ wurde dem Verpackungsmüll für Mittagessen und Kaffee-To Go spielerisch der Kampf angesagt.

Ein Highlight der Veranstaltung war das Gespräch mit Claudia Kapfer (GRÜNE LIGA Berlin), Julia Mussgnug (Zero-Waste-Agentur), Annika Hauke (diemarktplaner) und Katharina Koppenhagen (Zero Waste e.V.), die bei einem Kaffee intensiv über die Chancen und Herausforderungen von Mehrweg auf Berliner Wochenmärkten diskutierten. Es wurde klar, dass eine intensive Aufklärungsarbeit bei allen Akteur*innen notwendig ist, dass es zukünftig einige wenige, kompatible und kostengünstige Lösungsansätze in der Praxis braucht und dass sich der Blick über den Tellerrand lohnt.

Die Informationskampagne trägt zur Aufklärung bei und wird ab November 2024 auf weitere Berliner Wochenmärkte ausgeweitet und bis Juni 2026 fortgeführt. Begleitet wird die Ansprache der Besuchenden durch ein Beratungsangebot für Caterer und Lebensmittelhandelnde sowie den Einsatz einer mobilen Spülstation auf einem Lastenrad zur Unterstützung des Mehrwegeinsatzes auf Wochenmärkten.

Ziel ist es, Einwegverpackungen durch sinnvolle Mehrwegalternativen zu ersetzen und so das Abfallaufkommen und den Ressourcenverbrauch auf Berliner Wochenmärkten zu senken.

.Die genauen Termine und Aktionstage werden demnächst bekannt gegeben. Los geht’s im November in Neukölln auf dem Schillermarkt am Herrfurthplatz in Neukölln sowie dem Markt am Maybachufer und dem Wochenmarkt am Arkonaplatz in Mitte.