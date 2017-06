Studentische Hilfskraft für das Projekt „Giftfreies Gärtnern“ gesucht

Für unser Projekt „Das Who’s Who im quietschfidelen Garten – Giftfreies Gärtnern“ suchen wir ab 1. August 2017 Verstärkung durch eine studentische Hilfskraft. Die Stelle umfasst 12 Wochenstunden und ist auf die Dauer von 3 Monaten im Rahmen des vom Umweltbundesamt geförderten Projekts „Gewusst wie – Gärten als gesunde Oasen“ befristet. Die Vorstellungsgespräche voraussichtlich in der 29. Kalenderwoche statt.

Bewerbungsschluss: 11. Juli 2017

Ziel des Projektes ist, das Bewusstsein für ökologische Zusammenhänge im Garten zu schärfen und wertvolle Oasen für das Stadtklima sowie die Biodiversität zu erhalten bzw. zu schaffen. Dazu entwickeln wir verschiedene Werkzeuge für unterschiedliche Zielgruppen. Weitere Informationen zum Projekt: www.giftfreiesgärtnern.de

Aufgaben:

Auswertung der Einreichungen zu unserem Gartenwettbewerb „Ein Blick über den Gartenzaun“ und Aufbereitung der Ergebnisse

Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der Jury-Sitzung und Preisverleihung des Wettbewerbs

Unterstützung bei der (inhaltlichen) Erstellung einer Projekt-Broschüre

Unterstützung in der Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit

Anforderungen:

Fortgeschrittenes Studium im Bereich Agrar- oder Gartenbauwissenschaften (ab 3. Semester) oder ähnlicher Fachrichtung

Kenntnisse zu dem Themenfeld ökologischer Anbau, naturnahe Gartengestaltung, heimische Tier- und Pflanzenwelt u.ä.

Erfahrungen im und Begeisterung fürs Gärtnern

sehr gute Recherchefähigkeiten

flüssige „Schreibe“ und Spaß am Verfassen von Texten

selbstständiges, strukturiertes und kreatives Arbeiten

sicherer Umgang mit gängigen Office-Programmen und bestenfalls WordPress

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen in einem PDF-Dokument ausschließlich per E-Mail an: giftfreiesgaertnern@grueneliga-berlin.de

Grüne Liga Berlin e.V.

Prenzlauer Allee 8

10405 Berlin-Prenzlauer Berg

Ansprechpartnerinnen:

Sarah Buron und Anke Küttner

Tel.: +49 30 4433 91 -70

www.grueneliga-berlin.de

www.giftfreiesgärtnern.de

Die GRÜNE LIGA Berlin, anerkannter Naturschutzverband und seit 1990 als gemeinnütziger Verein agierend, versteht sich als Netzwerk ökologischer Bewegungen. Sie initiiert, koordiniert und unterstützt umweltbezogene Aktivitäten und Projekte und engagiert sich in gesellschaftlich wichtigen Diskursen. Der Verein ist in den Bereichen Umweltbildung und Stadtbegrünung mit einer Vielzahl von Projekten engagiert. Zudem führt die GRÜNE LIGA Berlin zahlreiche Veranstaltungen wie das Umweltfestival am Brandenburger Tor und den Netzwerk21Kongress durch.