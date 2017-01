Vorheriger Beitrag » Studentische/r Mitarbeiter/in Urban Farming Konferenz

Die GRÜNE LIGA Berlin e.V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Studentische/n Mitarbeiter/in auf Minijobbasis zur Mitarbeit bei der Vorbereitung einer Internationalen Urban Farming Konferenz. Die Internationale Urban Farming Konferenz bietet Projekten der urbanen Agrikultur aus aller Welt die Gelegenheit, sich vorzustellen, in den Dialog miteinander zu treten und sich langfristig zu vernetzen. Die Konferenz soll dazu beitragen den fachlichen Austausch zu intensivieren,

Ansätze für gesellschaftlichen Wandel auf kommunaler Ebene zu fördern und zu verstetigen,

kommunale Partnerschaften mit dem globalen Süden aufzubauen und zu stärken,

den Süd-Nord-Austausch auf Augenhöhe zu fördern. Aufgaben: Unterstützung bei Organisation und Durchführung der Konferenz,

Recherche zu Strategien und inhaltlicher Schwerpunktsetzung von urban farming,

Öffentlichkeitsarbeit (Medienkompetenz erforderlich),

Projektdokumentation und Pflege der Konferenz-Website,

Koordinierung von Projektpartnerschaften. Wir erwarten von Ihnen: Studium der Geografie, Agrarwissenschaft o.ä. bzw. international ausgerichtete Studiengänge (z.B. Asienwissenschaften, Lateinamerikanistik, …) ab 5. Semester,

analytisches Denken und Erfahrung mit Recherchearbeit,

die Fähigkeit, sich schnell in neue Themen einzuarbeiten,

Belastbarkeit und eigenverantwortliches Arbeiten,

ausgezeichnete sprachliche Fähigkeiten in Wort und Schrift (deutsch),

sehr gute Sprachkenntnisse in Englisch und einer weiteren Fremdsprache (bevorzugt Französisch, Spanisch, Portugiesisch). Was wir bieten: Die Möglichkeit, bei der Organisation und Durchführung einer internationalen Fachkonferenz zu urban farming mitzuwirken,

die Mitarbeit in einem hoch motivierten, dynamischen Team,

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie die oben genannten Voraussetzungen erfüllen, senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Verfügbarkeit) ausschließlich per Email bis zum 29. Januar 2016 an Udo Fickert, Email: urbanfarming@grueneliga-berlin.de. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 030-44 33 91 – 34 (bevorzugt Montag oder Freitag) oder per E-Mail unter urbanfarming@grueneliga-berlin.de zur Verfügung.

