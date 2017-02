Winterzauber auf dem Ökomarkt am Kollwitzplatz Premiere: Gartenbox „Gewusst wie“ auf der GRÜNEN WOCHE 2017 » Urban-Farming-Konferenz in Berlin Die GRÜNE LIGA Berlin veranstaltet am 11. und 12. September 2017 in den Räumen der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin eine internationale Urban-Farming-Konferenz. Im Jahr der Internationalen Gartenschau in Berlin will die Konferenz einen fachlichen Austausch zwischen Projekten der urbanen Agrikultur weltweit ermöglichen sowie gute Ideen und kluge Strategien liefern. Ein Schwerpunkt ist dabei die Unterstützung solcher Gärten und Initiativen durch Kommunen und die Anregung kommunaler Partnerschaften zwischen Städten im globalen Süden und in Deutschland. So werden eine bessere Vernetzung und neue Städtepartnerschaften für urbane Agrikultur angestoßen, die im Subsistenz- wie im Erwerbsbereich zusammenarbeiten. Die Konferenz wird gefördert und unterstützt von Engagement Global und ihrer Servicestelle Kommunen in der Einen Welt mit finanzieller Unterstützung des BMZ, der Stiftungsgemeinschaft anstiftung & ertomis, der Schweisfurth-Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika (FDCL). Kontakt: Ines Meier, Udo Fickert, Elisabeth Meyer-Renschhausen

Email: urbanfarming@grueneliga-berlin.de

Email: urbanfarming@grueneliga-berlin.de

Tel.: 030-44 33 91 21 www.grueneliga-berlin.de

