Am 9. Juli informieren wir gemeinsam mit Linda Vierecke (SPD, MdA) im Rahmen des Formates „Fraktion vor Ort“ über die Berliner Stadtbäume und wie wir diesen helfen können.

Von 16 bis 17:30 Uhr können interessierte Bürger*innen am Infostand „Wie umgehen mit unseren Stadtbäumen“ am Helmholtzplatz (Raumer/Lychener Straße) einiges über Bäume in der Stadt erfahren. Die sind nämlich enorm wichtig. Nicht nur um CO 2 aufzunehmen und Sauerstoff zu liefern, sondern auch, um den öffentlichen Raum lebenswerter zu machen. Sie spenden Schatten und sorgen in heißen Tagen für kühlere und feuchtere Luft, bieten vielen Arten ein Zuhause, sind ein wichtiger Lärm- und Windschutz und haben noch so einiges mehr auf Lager.

Umso wichtiger also ist es zu wissen, was wir für die Stadtbäume tun können, insbesondere in Trockenperioden. Gemeinsam mit Linda Vierecke, der umweltpolitischen Sprecherin der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, informieren wir und beantworten Fragen. Sollte eigentlich jeder Baum gegossen werden, woher bekomme ich einen Gießsack und wie funktioniert das überhaupt?

Kommt am Dienstag, den 9. Juli, zwischen 16 und 17:30 Uhr zum Helmholtzplatz am Prenzlauer Berg und rettet mit uns gemeinsam die Bäume.