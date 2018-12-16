Zionskirche zeigt den Vogel

Die Ausstellung über Berlins letzte Umweltzeitung ist ab Sonntag an einem ganz besonderen Ort zu sehen

Am 11. Januar um 12 Uhr wird die Wanderausstellung „Den Vogel zeigen“ in der Zionskirche in Berlin-Mitte eröffnet. Mit dieser Station beginnt für die Berliner Umweltzeitung „Der Rabe Ralf“ das Ausstellungsjahr 2026 an einem Ort, der wie kaum ein anderer in der Stadt für kritisches Denken, Zivilcourage und gesellschaftliches Engagement steht.

Die Ausstellung erzählt die Geschichte von Berlins letzter Umweltzeitung seit ihren Anfängen bis heute und zeigt, wie unabhängiger Umweltjournalismus Menschen informiert, einbindet und zum Mitmachen ermutigt. Noch nie gezeigtes Archivmaterial, einzigartige Illustrationen, spannende Hintergrundinformationen und ein kleines Rahmenprogramm machen die Ausstellung zu einem lebendigen Ort der Auseinandersetzung mit Umwelt- und Gesellschaftsfragen.

In bester Gesellschaft

Die Wahl der Zionskirche als Auftaktort ist dabei alles andere als zufällig. Die Kirche ist eng mit der Geschichte oppositioneller Bewegungen in der DDR verbunden. Hier wirkte ab 1986 die Umweltbibliothek als wichtiger Treffpunkt für die aufmüpfige Gegenkultur. Hier wurden verbotene Texte gelesen, geheime Informationen gesammelt und rebellische Debatten geführt – oft unter hohem persönlichen Risiko. Die Umweltbibliothek steht bis heute sinnbildlich für das Zusammenspiel von Umweltengagement, politischem Widerstand und freiem Denken.

Auch der am 9. April 1945 von den Nazis ermordete Widerstandskämpfer und Theologe Dietrich Bonhoeffer ist mit der Zionskirche verbunden. Mit seinem selbstlosen Eintreten für das Gute und gegen Unrecht und Dummheit ist er auch für den autoritätskritischen Raben Ralf ein großes Vorbild.

Programm Ausstellungseröffnung am 11. Januar ab 12 Uhr:

Musik von Paul Geigerzähler

Begrüssungsworte GRÜNE LIGA Berlin

Danksagung von Kurator Johann Thun

Lesung Rabengedicht 1

Lesung Rabengedicht 2

Musik von Paul Geigerzähler

Kommt her zu mir

Zur kleinen Ausstellungseröffnung am 11. Januar sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Für weitere Termine im Januar und Februar ist ein Rahmenprogramm geplant, das Verbindungen von Umwelt, Geschichte und Verantwortung weiter vertieft. Informationen zu Führungen, Diskussionsabenden und weiteren Veranstaltungen folgen in Kürze.

Die Wanderausstellung „Den Vogel zeigen“ wurde durch die Stiftung Naturschutz Berlin ermöglicht und vom Kollektiv für Gestaltung gestaltet.

Ein besonderer Dank gilt dem Förderverein Zionskirche Berlin für die hervorragende und engagierte Zusammenarbeit vor Ort.

Ort:

Zionskirche (Empore)

Zionskirchplatz

10119 Berlin-Mitte

www.zionskirche-berlin.de

Der Ausstellungsraum ist leider nicht barrierefrei.

Dauer:

11. Januar bis 15. Februar 2026

Öffnungszeiten:

Do-Sa 14-18 Uhr

So 12-16/18 Uhr

Eintritt frei

Anfahrt:

Tram M1, 12 Zionskirchplatz

U8 Rosenthaler Platz

U2 Senefelderplatz

Kontakt:

Claudia Kapfer

Grüne Liga Berlin e.V./Der Rabe Ralf

Tel. (030) 4433910

info@grueneliga-berlin.de

www.raberalf.de