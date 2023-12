Am 3. Dezember haben rund 40 Ausstellende den 1. Adventsökomarkt 2023 am Kollwitzplatz eröffnet und zahlreiche Besuchenden angelockt. Bei winterlichen Temperaturen haben die Menschen die Adventszeit eingeleutet und dabei das leckere Bio-Streetfood Angebot genossen. In gemütlicher Atmosphäre wurden gemeinsam mit Freunden und Familie die zahlreichen winterlichen Heißgetränke probiert. Abgerundet wurde der Tag mit einem Kinderprogramm am Stand der GRÜNEn LIGA Berlin. Freuen Sie sich auf noch zwei weitere Adventsökomärkte am 10. und 17. Dezember 2023.