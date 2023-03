Anmeldestart Umweltfestival

Es ist soweit. Die Anmeldesaison für das 28. Umweltfestival hat begonnen. Am 4. Juni 2023 werden wir das Brandenburger Tor und die Straße des 17. Juni von 11-19 Uhr wieder in eine ökologische, nachhaltige, klimafreundliche und kulinarische Erlebnismeile verwandeln. Große und kleine Besuchende können sich umsonst und draußen informieren, beraten und inspirieren lassen, Spiele spielen, leckeres Biesen genießen oder dem vielfältigen Bühnenprogramm folgen. Thematisch dreht sich viel um unser Motto „Nächste Ausfahrt: FAIRkehrswende!“, wie kann Mobilität in der Stadt und im öffentlichen Raum ökologisch, sozial, klimafreundlich und zukunftstauglich gestalten werden. Darüber hinaus möchten wir das Umweltfestival stetig verbessern und uns, unsere Besuchende und Teilnehmende animieren klimafreundlich anzureisen, zu konsumieren und zu handeln. Informiert euch unter www.umweltfestival.de über unsere Ideen.

Möchtet Ihr als Ausstellende auf dem Umweltfestival dabei sein? Dann findet Ihr hier alle wichtigen Informationen.

Helfer*innen gesucht auf dem Umweltfestival

Das Umweltfestival lebt von den vielen Helfer*innen, die uns jedes Jahr unterstützen ein großes, buntes und nachhaltiges Familienfest auf die Beine zu stellen. Auch dieses Jahr brauchen wir Euch! Ob am Spülmobil, als Order*in, beim Auf- oder Abbau, in der Logistik /Orga des Umweltfestivals oder an einer anderen Stelle. Meldet euch hier und helft uns das Umweltfestival noch schöner zu machen.

Social Media Kanäle / Umweltfestival

Damit Ihr genauer sehen könnt, was wir vor, während und nach dem Umweltfestival machen, planen und umsetzen, welche Ausstellenden dabei sind u.v.m. folgt uns ab sofort auf Instagram und LinkedIn. Auf die ersten 100 Instagram-Follower*innen wartet eine kleine Überraschung auf dem Umweltfestival.