Ausstellenden-Anmeldung zum 27. UMWELTFESTIVAL in Berlin ab sofort möglich

Die GRÜNE LIGA Berlin e.V. veranstaltet am 12. Juni 2022 von 11 bis 19 Uhr das 27. UMWELTFESTIVAL. Nachdem das Festival letztes Jahr pandemiebedingt in kleinerem Rahmen in der Kulturbrauerei stattgefunden hat, wird es dieses Jahr wieder am gewohnten Standort auf der Straße des 17. Juni am Brandenburger Tor Zehntausende Besuchende willkommen heißen.

Wir laden herzlich dazu ein, als Ausstellende Teil des UMWELTFESTIVALs zu werden! Freuen Sie sich gemeinsam mit uns auf eine umfassende Veranstaltung mit über 250 weiteren Ausstellenden und präsentieren Sie Ihr Umweltengagement einem interessierten Publikum.

Wollen Sie als Ausstellende dabei sein? Dann melden Sie sich gern ab sofort an! Hier finden Sie Informationen zu unseren Teilnahmebedingungen und die Gebühren.

Das UMWELTFESTIVAL widmet sich in diesem Jahr dem Elixier des Lebens: dem Wasser. Die Folgen des Klimawandels werden immer mehr deutlich – mit Hitzewellen, wie im Westen Nordamerikas, oder Starkregenereignissen und Überschwemmungen, wie im Westen und Süden Deutschlands. Extremwetterlagen stellen eine zunehmende Bedrohung dar. Wasser spielt dabei eine zentrale Rolle, es ist Lebensmittel und Wirtschaftsfaktor, dient als Energiequelle, Transportmedium und Rohstoff, birgt Gefahr und Rettung zugleich. Gleichzeitig ist unser Wasser bedroht. Zwar schäumen Flüsse nicht mehr und Seen leben wieder, doch haben unsichtbare Probleme zugenommen: Arznei- und Pflanzenschutzmittel, Kunststoffpartikel und Nährstoffe setzen den Gewässern massiv zu. Gewässerschutz ist ein wichtiger Hebel bei der Anpassung an den Klimawandel.

Mit den Einschränkungen durch die Pandemie haben wir unser Angebot auch durch eine digitale Präsenz erweitert. Auf unserer Website www.umweltfestival.de finden Sie unsere Inhalte mit einer großen Fülle an virtuellen Marktständen. Werden auch Sie Teil unserer digitalen Standmeile und bereichern Sie diese mit Ihren Ideen, Projekten und Produkten. Zur Erstanmeldung gelangen Sie hier, zur Anmeldung als letztjährige/r Ausstellende/r klicken Sie hier.