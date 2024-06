Britta Behrendt antwortet auf offenen Brief zur Berliner Nachhaltigkeitsstrategie

Auf dem Umweltfestival am 28. April 2024 hat das Bündnis Berliner Nachhaltigkeitsstrategie einen offenen Brief zur Landesnachhaltigkeitsstrategie an die damalige Umweltsenatorin Manja Schreiner übergeben. Die drängendste Frage darin: Wie werden die Bündnis-Partner-Organisationen für eine Landesnachhaltigkeitsstrategie und die Zivilgesellschaft an der Erstellung der Nachhaltigkeitsstrategie für Berlin beteiligt? Den gesamten Offenen Brief können Sie hier einsehen.

Die selbsternannte „Koalition für Erneuerung“ hat in ihrem Koalitionsvertrag und ihren Richtlinien der Regierungspolitik 2023–2026 wichtige Vorhaben festgelegt. Aber die Umsetzung und Koordinierung – eine strategische Planung für Nachhaltigkeit – sind nicht zu erkennen. Deswegen fordert das zivilgesellschaftliche Bündnis, initiiert von Berlin 21 e.V., BUND Berlin, GRÜNE LIGA Berlin e.V. und Brandenburg 21 e.V., den Senat zum Handeln auf.

Ende Mai erreichte das Bündnis die folgende Antwort von Britta Behrendt.

Staatssekretärin Britta Behrendt wird Anfang Juli eine „Allianz für ein nachhaltiges Berlin“ gründen. Engagierte Stakeholder aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Kultur und Verwaltung werden zur Mitwirkung eingeladen. Parallel wird die Berliner Nachhaltigkeitsstrategie von einer senatsübergreifende Arbeitsgruppe entwickelt. Die fachliche und strategische Ausrichtung wird wiederum von einem Begleitgremium (mit)gesteuert, das aus Vertreter*innen der Senats- und Bezirksverwaltung sowie aus Vertreter*innen der Allianz für ein nachhaltiges Berlin bestehen wird.