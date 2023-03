Dialog am Packereigraben

Dienstag, 12. April 2023

Treffpunkt: S-Bf Waidmannslust, Reinickendorf

Dauer: 10 – 13 Uhr

Wir sind zurück am Packereigraben. Was geschah bisher? Bei unseren ersten Dialogveranstaltungen im Sommer und Herbst 2022 machten wir uns ein Bild von dem Wasserlauf, informierten zu Verfahren der Gewässerbewertung und setzten die ersten geplanten Aufwertungsmaßnahmen um. Wir brachten Strömungslenker und Kies ein, um beispielsweise Lebensräume für Kleinfische und Insekten zu schaffen. Zudem entfernten wir am Ufer den Japanischen Staudenknöterich und pflanzten Schwarzerlen, eine einheimische und gewässertypische Baumart.

Bei der kommenden Zusammenkunft möchten wir gemeinsam mit Ihnen ermitteln, wie sich die Situation an den aufgewerteten Bereichen am Packereigraben entwickelt hat. Dazu werden wir auch Wasserproben nehmen, um diese auf chemisch-physikalische Eigenschaften sowie sie auf das Vorkommen, die Vielfalt und Anzahl kleiner Wassertiere zu untersuchen.

Gemeinsam werden wir die Ergebnisse beraten und diese mit der Frage verknüpfen, wie wir den natürlichen Wasserrückhalt im Einzugsgebiet fördern können und welche Vorhaben wir uns bis zur kommenden Dialogveranstaltung am 14. Juni 2023 setzen. Zudem werden wir wieder Kies in das Gewässer einbringen.

Die GRÜNE LIGA Berlin e.V. organisiert für das Wassernetz~Berlin und in Kooperation mit der BLN den Austausch mit Ihnen. Wir freuen uns auf Sie.

Anmeldung unter: athenais.georges@grueneliga-berlin.de

www.wassernetz-berlin.de