Dialog auf dem Ökomarkt am Kollwitzplatz

Die GRÜNE LIGA Berlin e.V. wird zusammen mit a tip: tap ihre Aktivitäten im Rahmen des neu gegründeten Wassernetzes Berlin auf dem Ökomarkt am Kollwitzplatz vorstellen.

Wann: Donnerstag, 9. März 2023 von 12–17 Uhr

Wo: Ökomarkt, Kollwitzplatz, 10405 Berlin

Ziel des Projekts ist es, Maßnahmen zur Wiederherstellung und ökologischen Aufwertung von Bächen, Teichen und kleinen Seen in Berlin vorzustellen und umzusetzen, um die natürliche Lebensvielfalt unserer Gewässer zu erhalten und wiederherzustellen, auch um das Ziel der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), einen „guten ökologischen Zustand aller Gewässer in Europa“ zu erreichen, zu verwirklichen. Um das Bewusstsein zu schärfen und der breiten Öffentlichkeit Verständnishilfen zu bieten, organisieren wir dazu Dialogveranstaltungen.

Am 9. März stellen wir unsere Aktionen und die kommende Dialogreihe für den Zeitraum April bis Juni 2023 vor. Von der praktischen Untersuchung der Gewässer bis hin zur Müllsammlung bieten wir verschiedene Aktivitäten für alle Alters- und Zielgruppen an. Die Veranstaltungen werden in verschiedenen Bezirken Berlins stattfinden.

Wir sind immer auf der Suche nach interessierten und motivierten Menschen, die uns bei der Wiederherstellung dieser primordialen Ökosysteme helfen wollen. Informationen und Kontakte zum Projektteam Wassernetz Berlin der GRÜNEn LIGA Berlin finden Sie hier.

Auch mit dabei ist die a tip: tap Wasserbar, wo Sie ein Gläschen Leitungswasser genießen und Ihr Wasserwissen am Quizrad testen können.

Da sowohl die GRÜNE LIGA Berlin e.V. als auch a tip: tap Mitglieder der Blue Community Berlin sind, wird dies auch eine Gelegenheit sein, andere Themen rund um das Thema Wasser anzusprechen. Die Blue Community Berlin setzt sich für die Anerkennung von Wasser als Gemeingut und den Zugang zu Wasser für alle als Menschenrecht ein. Die neueste Ausstellung von Blue Community Berlin zeigt die Rollen der verschiedenen Akteur*innen in den Themenbereichen: Menschenrecht auf Wasser, Wasser als Gemeingut, Gewässerschutz, Förderung von Leitungswasser, etc.

Dialogveranstaltung Wassernetz Berlin.