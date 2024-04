Am Sonntag, dem 28. April von 11 bis 19 Uhr wird es auf der Straße des 17. Juni und am Brandenburger Tor fröhlich und familiär zu gehen. Die Vielfalt der sozial-ökologischen NGO-Szene, verantwortungsbewusstes und gemeinwohlorientiertes Unternehmertum sowie spannende Expertinnen und Experten schaffen gemeinsam mit der GRÜNEN LIGA Berlin das UMWELTFESTIVAL, ein Familienfest für alle Sinne und gleichzeitig Deutschlands größte kostenlose Umweltbildungsveranstaltung.

Unter dem Motto „Wald – Einer für alle“ rücken auf der Bühne am Brandenburger Tor Themenfelder mit regionaler, nationaler und internationaler Reichweite in den Blick. Die EU-Abgeordnete Anna Deparnay-Grunenberg wird mit Dr. Susanne Winter vom WWF Deutschland, Juliane Baumann, Expertin für Feuermanagement und Waldbrandvorsorge, sowie Lars Hoffmann vom FSC Deutschland auf die internationale Situation der Wälder im Klimawandel blicken. Der Präsident des NABU-Bundesverbandes Jörg-Andreas Krüger wird sich mit Prof. Dr. Ewald Endres, Mitglied des wissenschaftlichen Beirat für Waldpolitik der Bundesregierung, und Dr. Hans-Martin Hauskeller, Forstpraktiker aus Niedersachsen, über die kontrovers diskutierte Novelle des Bundeswaldgesetzes austauschen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien im Wald und der Erhalt von innerstädtischen Grünflächen in Zeiten des Klimawandels werden am Beispiel Berlins mit Politik, Verbänden und Verwaltung diskutiert. Darüber hinaus werden Fragen wie „Macht CO2-Kompensation durch Wiederaufforstung tatsächlich Sinn?“ gestellt, wird mit Jugendlichen in die Zukunft geblickt, wird der Baumentscheid Berlin kennengelernt und wird Der Rabe Ralf vorgestellt und erläutert, warum es sich lohnt, ihn zu retten.

Direkter Austausch

In gemütlicher Atmosphäre bietet die „Lass uns reden Lounge“ am Sowjetischen Ehrenmal (Stand-Nr. 34) einen Raum für interaktive und kreative Auseinandersetzung mit Umwelt- und Naturschutz. Der Verein Yeşil Çember (Stand-Nr. 41) lädt zu einer interkulturellen Teestunde mit spannenden Gästen ein, die Senior*innentheatergruppe Rostschwung präsentiert ihr Stück „Umweltgeflüster“ und Jessica Görß von „Wildblüten“ (Stand-Nr. 134) gibt einen Saatgut- und Aussaatworkshop zu heimischen Wildpflanzen. Ein Höhepunkt ist die um 13.45 Uhr moderierte Fragerunde „Lass uns reden“ mit der Schirmpatin des Großen Preises des UMWELTFESTIVALs Domitila Barros.

Und für alle, die direkt ins Gespräch kommen wollen, warten über 200 Ausstellende auf ein interessiertes Publikum und bieten Einblicke in ihre Arbeit, die Möglichkeit Dinge zu hinterfragen und Gelegenheit Neues auszuprobieren. Die Vielfalt der Angebote reicht von Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz über Energie- und Verkehrswende, nachhaltigen Tourismus und Tierschutz bis zu fairem Handel und Entwicklungszusammenarbeit.

Destinature (Stand-Nr. 148) beispielsweise informiert über Öko-Feriendörfer und im „Bett-to-go“ darf man probeliegen. Berlin 21 e.V. (Stand-Nr. 138) stellt den „Tag des guten Lebens“ vor und erklärt spielerisch, was das mit den UN-Nachhaltigkeitszielen zu tun hat. Eine kostenlose Erstberatung für Mieter*innen und Gebäudeeigentümer*innen zu Photovoltaik, Solarthermie und Wärmepumpen gibt es bei der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS, Stand-Nr. 27). Am Stand von Umweltdruck Berlin (Stand-Nr. 17) kann sich jeder am manuellen Drucken versuchen und bei der GRÜNEN LIGA Berlin (Stand-Nr. 180) feiert das Arten-Domino Premiere. Weitere Aha-Momente erwarten die Besuchenden bei Cats for Future (Stand-Nr. 54), die über Umweltprobleme von mineralischer Katzenstreu aufklären, bei der Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt (Stand-Nr. 89), die veganen Käse verkostet, sowie bei „Bits & Bäume“ (Stand-Nr. 201), die über die Umweltauswirkungen der Digitalisierung und die nachhaltige Nutzung von Technologien informieren.

Wald im Fokus

Die Berliner Forsten (Stand-Nr. 12) klären über die Rolle der Wälder für die Grundwasserversorgung Berlins auf, berichten über den Arbeitsplatz Wald, und die Waldschulen bringen Mitmachangebote für Kinder mit. Interaktiv wird es am Stand der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (Stand-Nr. 11), die ein Mitmach-Exponat ausstellt, das die „Ökosystemleistungen des Waldes“ erklärt. Beim Bergwaldprojekt (Stand-Nr. 11) erfährt man alles über Freiwilligenengagement in den Wäldern und Mooren Deutschlands und wie jede und jeder teilnehmen kann.

Weniger reden, mehr machen

Das Wissenschaftstheater INTENSE (Stand-Nr. 25) bietet in der mobilen Planetariumskuppel einen atemberaubenden Blick auf unseren Heimatplaneten, die Berliner Eisbären bieten am Stand der GASAG (Stand-Nr. 184) Torwandschießen an und bei Robin Wood (Stand-Nr. 57) darf professionell geklettert werden. Die Berliner Verkehrsbetriebe (Stand-Nr. 187) machen auf dem Fahrer*innensitz eines Linienbusses Platz und Kinder dürfen übernehmen. Auf dem BioErlebnisBauernhof der Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg können Kartoffeln geerntet und Korn gemahlen und es kann in den Wurmtunnel mit Bodenfühlstation eigetaucht werden. Während die Kinder auf der Strohhüpfburg toben, informieren sich die Eltern über Eselwanderungen oder Naturschutz in Brandenburg.

Wen nach so viel Ausprobieren, Informieren und Laufen – die Erlebnismeile ist knapp 500 Meter lang – der Hunger packt, kann sich mit ökologischem Biostreetfood stärken. Das kulinarische Angebot umfasst regional-vegane Wraps, Eis, essbare Insekten, Wildbratwurst, Smoothies, Pastaspezialitäten und noch einiges mehr. An den öffentlichen Trinkwasserstationen der Berliner Wasserbetriebe kann der Durst kostenfrei gestillt werden. Etwas Gehaltvolleres bieten Hof Töpferberge mit ökologischen Obstweinen und Säften, das Sozialunternehmen Quartiermeister mit Fassbier und Limonaden direkt am Brandenburger Tor oder zahlreiche Caféstände, die quer über die Erlebnismeile verstreut sind.

Überblick: 8 Stunden, 220 Ausstellende aus ganz Deutschland, 20 Gastronom*innen, 1 Bühne, 1 Lounge, 6 Bühnentalks zum Thema Wald, 1 Preisverleihung, 4 musikalische Acts, 2 Theateraufführungen, 1 „Lass uns reden“-Gesprächsrunde mit Poetry-Beiträgen, 1 Q&A mit Schirmpatin, 1 Teestunde der Vielfalt u.v.m.

Das UMWELTFESTIVAL wurde gefördert durch das Umweltbundesamt und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Die Mittelbereitstellung erfolgt auf Beschluss des Deutschen Bundestages.

Die Stiftung Naturschutz Berlin fördert die Lass uns reden Lounge am Sowjetischen Ehrenmal.

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autor*innen.