Jetzt anmelden für den Netzwerk21 Kongress 2018 in Dessau!

Die Bewerbungsfrist für den ZeitzeicheN-Preis ist abgelaufen. Wir freuen uns über zahlreiche Bewerbungen in den Kategorien BNE, internationale Partnerschaften, Stadt- & Regionalentwicklung, Kunst & Kultur und vielen weitere. Ab sofort sind das Anmeldeformular und das Programm für den diesjährigen Netzwerk21Kongress online. Das Programm kann zudem als gedruckte Broschüre per E-Mail an mail@netzwerk21kongress.de bestellt werden.

Es wird interessante Workshops, Vorträge und Diskussionen geben. All dies in der einzigartigen Kulisse des Hugo Junkers Technikmuseums in Dessau. Dazu werden spannende Exkursionen wie eine Fahrradtour durch das Wörlitzer Gartenreich und der Besuch des Bauhaus Dessau angeboten.

Melden Sie sich jetzt an und sichern sich Ihren Platz für spannende Exkursionen und Workshops des Netzwerk21Kongress 2018.