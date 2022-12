Natürlicher Klimaschutz: Bündnis lädt zu Seenfachtagung 2023

Gemeinsame Presseeinladung von Global Nature Fund, Lebendige Seen Deutschland, Living Rivers Foundation und GRÜNE LIGA

Seenschutz ist Klimaschutz: Intakte Wasserökosysteme in Deutschland tragen dazu bei, die Globale Erwärmung zu verlangsamen

Eine Fachtagung zum Seen- und Feuchtgebietsschutz informiert Anfang 2023 über lokale, nationale und globale Perspektiven auf das Thema Biodiversität im Kontext des Klimawandels

Interessierte Medienvertreter*innen sowie Fachpublikum sind vom 19.-20. Januar herzlich ins Berliner bUm – Betterplace Umspannwerk eingeladen

Berlin, 13.12.2022: Die Seenfachtagung 2023 soll den öffentlichen Fokus auf die wertvollen Lebensräume Seen und Feuchtgebiete lenken und das Wissen um deren Bedeutung als klimaschützende Kohlenstoffsenken und vielfältige Biodiversitäts-Hotspots stärken. Expert*innen werden Beiträge zum natürlichen Klimaschutz von der lokalen bis zur globalen Ebene präsentieren.

Seien Sie dabei:

Seenfachtagung 2023

Donnerstag, 19. Januar 2022, 10.00-17.00 Uhr

Freitag, 20. Januar 2022, 10.00-13.00 Uhr

bUm – Betterplace Umspannwerk, Berlin, Paul-Lincke-Ufer 21

Im ersten Teil der Fachtagung werden Forschungsergebnisse zu Klimawandel und Seen und das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz vorgestellt. Im zweiten Teil der Tagung geht es um die Umsetzung von praktischen Projekten zum Schutz der Moore und der Biodiversität von Seen in Deutschland.

Zum Programm der Seenfachtagung 2023

Die Seenfachtagung wird veranstaltet von der Stiftung Living Rivers in Kooperation mit dem Global Nature Fund, dem Netzwerk Lebendige Seen Deutschland und der GRÜNEN LIGA. Am 20. Januar schließt sich an gleicher Stelle die Gründungsveranstaltung des Wassernetz Berlin mit Beiträgen aus der Senatsverwaltung, aus dem Abgeordnetenhaus Berlin und aus der wasser- und seenbewegten Zivilgesellschaft an.

Richten Sie Ihre Anmeldungen bitte bis zum 16.01.2023 an Michael Bender: wasser@grueneliga.de.

Kontakt

Global Nature Fund

Dr. Thomas Schäfer, Katja Weickmann

Fritz-Reichle-Ring 4

78315 Radolfzell, Germany

Telefon: +49 7732 9995 80 / -85

Telefax: +49 7732 9995 88

E-Mail: info@globalnature.org

Webseite: www.globalnature.org

