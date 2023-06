Pressemitteilung „Nächste Ausfahrt: Fairkehrswende“

Das 28. UMWELTFESTIVAL am Brandenburger Tor

Neues Schirmpaar verleiht Großen Preis: Pheline Roggan und Lars Jessen

Bundesumweltministerin Steffi Lemke verleiht Förderpreis an Landwirt*innen

Senatorin Dr. Manja Schreiner und Staatssekretärin Britta Behrendt besuchen UMWELTFESTIVAL-Meile

Über 200 Ausstellende aus Umwelt-, Natur- und Klimaschutz

Mobilitätscluster mit DVR, VCD, VBB, ADFC, FUSS und vielen mehr

Premiere: Lass uns reden-Lounge mit dem Better World Poetry Slam

BioErlebnisBauernhof mit Strohhüpfburg und Kartoffelacker

Am 4. Juni 2023 von 11- 19 Uhr am Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni

Unter dem Motto „Nächste Ausfahrt: Fairkehrswende“ werden die Reform des Straßenverkehrsrechts, die faire Verteilung des öffentlichen Raums und konkrete Maßnahmen für die Verkehrswende in den Mittelpunkt des UMWELTFESTIVALs gerückt. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR), der Verkehrsclub Deutschland (VCD), der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB), der Fachverband Fußverkehr Deutschland (FUSS), Changing Cities und einige mehr präsentieren zudem auf der Straße des 17. Juni den Facettenreichtum der Fairkehrswende.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke wird im Rahmen des NABU-Projektes „Gemeinsam Boden gut machen“ Landwirtinnen mit einem Förderpreis auszeichnen, die angesichts von Trockenheit, Schadstoffemissionen und Bodendegradation, auf ökologische und so zukunftsfähige Landwirtschaft setzen. Das Schirmpaar Schauspielerin Pheline Roggan und Regisseur Lars Jessen sowie Matthias Trunk, GASAG-Vorstandsmitglied, zeichnen drei Ausstellende mit besonders innovativen, umweltfreundlichen und alltagstauglichen Ideen mit dem Großen Preis des UMWELTFESTIVALs aus.

Eine Premiere feiert die Lass uns reden- Lounge an der Ecke zur Yitzak-Rabin-Straße. In gemütlicher Atmosphäre treten kreative Poetry-Slammerinnen mit Texten zu den Problemen der heutigen Zeit gegeneinander an, machen Wissen rund um Klima- und Umweltschutz zugänglich und erdenken Lösungen für eine bessere Welt. Die Gewinnerinnen präsentieren Ihre Beiträge zum Festivalabschluss auf der Bühne am Brandenburger Tor. Vor und nach den beiden Slamrunden läuft die SWR-Doku-Serie „Wir können auch anders“, in der die Protagonistinnen auf Menschen treffen, die Lösungen zur Bewältigung von Problemen der Klimakrise gefunden haben. Ein Höhenpunkt in der Lounge ist die moderierte Fragerunde „Lass uns reden“ zur Serie mit Darstellerin Pheline Roggan und Regisseur Lars Jessen.

Erfahre, Erlebe, Handel – im Heute für Morgen

Über 200 Ausstellende bieten auf Deutschlands größter ökologischer Erlebnismeile Informations- und Beratungsangebote, Mitmachaktionen und Beispiele für Veränderungen im Alltag an. Die Vielfalt reicht von Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz, Energie- und Verkehrswende, über Tierschutz zu fairem Handel und ökologischem Streetfood. Das gastronomische Angebot umfasst regional vegane Wraps und Brandenbowls, Peace Gyros, Eis, essbare Insekten, Wildbouletten u.v.m. An den öffentlichen Trinkwasserstationen kann der große Durst kostenfrei und klimafreundlich gestillt werden. Etwas Gehaltvolleres bietet die Berlin Distillery mit regionalem Gin an und bei Urstrom Bier am Brandenburger Tor gibt’s Fassbier und Erfrischungsgetränke.

Wer die Energiewende zukünftig mitgestalten will, kann sich am Stand der GASAG über Ausbildungsmöglichkeiten (Lehre und duales Studium) informieren und mit Auszubildenden und Studierenden ins Gespräch kommen. Der BioErlebnisBauernhof, das Spielstraßenmobil, der Wasserspielplatz und die Farbenküche sind nur einige Beispiele, die zeigen, dass das UWMELTFESTIVAL 2023 auch für Kinder eine bunte Erlebniswelt zum Anschauen, Anfassen und Ausprobieren sein wird. Auf dem BioErlebnisBauernhof der Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg, kann man Landluft schnuppern, eine Strohhüpfburg und ein Getreidebad entdecken sowie in einer Kinderbäckerei und auf einem Kartoffelacker aktiv anfassen.

Am 4. Juni steht das Brandenburger Tor von 11-19 Uhr im Zeichen von Umwelt-, Natur- und Klimaschutz. Unter dem Motto „Nächste Ausfahrt: FAIRkehrswende!“ wird vielfältig informiert und diskutiert, wie Mobilität zukünftig gestaltet werden kann. Musik-Bands und Poetinnen sorgen zudem für einen unterhaltsamen Sommertag. Weitere Informationen und das genaue Programm finden Sie unter www.umweltfestival.de. Zum UMWELTFESTIVAL-Empfang um 13 Uhr in der Lounge für Freundinnen und Fördernde ist eine Presse-Akkreditierung zwingend erforderlich. Wir bitten diesbezüglich um eine Mail an anmeldung@umweltfestival.de.

Presserundgänge:

11:30 Uhr – Berlin

Dr. Manja Schreiner, Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Britta Behrendt, Staatssekretärin für Klimaschutz und Umwelt

Geschäftsführung GRÜNE LIGA Berlin

14:30 Uhr – Bund

Bundesumweltministerin Steffi Lemke

Landesvorsitzender GRÜNE LIGA Berlin Leif Miller

Prof. Dr. Hartmut Vogtmann, Beiratsvorsitzender „Gemeinsam Boden gut machen“

Prof. Dr. Götz Rehn, Geschäftsführer Alnatura

Geschäftsführung GRÜNE LIGA Berlin

Pressekontakt:

Claudia Kapfer

030/ 44 33 91 – 22

claudia.kapfer@grueneliga-berlin.de

Das UMWELTFESTIVAL 2023 wird gefördert durch das Umweltbundesamt und Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Die Mittelbereitstellung erfolgt auf Beschluss des Deutschen Bundestages. Die Lass uns reden-Lounge wird gefördert durch die Stiftung Naturschutz Berlin.

Hauptsponsoren sind die GASAG, die Berliner Stadtreinigung (BSR), der Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e. V. (FKN), Lebensbaum und die Alnatura Produktions- und Handels GmbH. Kooperationspartner sind der NABU Deutschland, die Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg (FÖL) und der ADFC Berlin.