Pressemitteilung: „Rettet unsere Bäume“

Eine Aktion für Berlin von GRÜNE LIGA Berlin e.V. und Spreequell startet am 24.04.2023

Am 24. April starten die GRÜNE LIGA Berlin e.V. und Spreequell zum 3. Mal die beliebte Mitmach-Aktion „Rettet unsere Bäume“. Auch 2023 werden Bürger*innen mit kostenlosen Gießsäcken beim Engagement für die Berliner Stadtbäume unterstützt. In den vergangenen beiden Jahren wurden über 1.000 Einzelpersonen, Familien, Bürogemeinschaften und Gießgruppen mit Gießpaketen versorgt.

„Die Berliner Stadtbäume sind zahlreichen Faktoren ausgesetzt, die ihnen das Leben schwer machen. Neben zu kleinen und verdichteten Baumscheiben, Belastungen des Bodens durch Hundeurin und Streusalz oder Beschädigungen durch Bauarbeiten haben die vergangenen Dürrejahre den Bäumen stark zugesetzt. Durch den anhaltenden Trockenstress sind die Bäume geschwächt und reagieren empfindlicher auf andere Stressfaktoren. So werden sie auch anfälliger gegenüber Krankheiten und Windbruch. Berlin verliert jährlich rund 5.000 Straßenbäume, die Tendenz ist steigend. Dabei brauchen wir die Bäume für unser Stadtklima umso mehr, je heißer und trockener es wird“, erklärt Lena Assmann, Referentin für Stadtgrün bei der GRÜNEn LIGA Berlin.

Der nasse Winter und das überdurchschnittlich niederschlagsreiche Frühjahr 2023 sind für die Pflanzenwelt zwar eine Wohltat und entspannen die Lage etwas, noch sind die Defizite im Wasserhaushalt nach mehreren Dürrejahren in Folge aber nicht ausgeglichen. Die oberen Bodenschichten sind mittlerweile gut mit Wasser gesättigt. Tiefe Bodenschichten sind jedoch immer noch zu trocken, was die Neubildung von Grundwasser behindert. Und auch die Bäume erholen sich von einmal entstandenen Trockenschäden nicht so schnell. „Aktuell sind unsere Stadtbäume also nicht auf zusätzliche Wassergaben angewiesen, weil es genug geregnet hat. Sobald es wieder wärmer und trockener wird, kann sich das aber schnell ändern.“, so Lena Assmann.

Mit der Aktion „Rettet unsere Bäume“ unterstützen die GRÜNE LIGA Berlin und Spreequell Engagierte dabei, ihren Beitrag zum Erhalt der Stadtbäume zu leisten und ihnen durch den bevorstehenden Sommer zu helfen. „Denn guter Wille allein reicht nicht“, sagt die Stadtgrün-Expertin der GRÜNEn LIGA Berlin, „Das Wasser muss auch da ankommen, wo es gebraucht wird, nämlich in tieferen Bodenschichten bei den Wurzeln des Baumes.“ Ein Gießsack kann dabei helfen. Der Plastiksack wird um den Baum gelegt und mit Wasser befüllt, je nach Modell fasst er etwa 60 bis 70 Liter. Durch ein kleines Loch am Boden wird dieses dann langsam an den Boden abgegeben und versickert im Wurzelbereich des Baumes. So wird verhindert, dass das Wasser bereits vorher verdunstet oder von der Bodenoberfläche abläuft. Bei anhaltender Trockenheit sollte der Sack etwa zweimal pro Woche gefüllt werden. Davon profitieren insbesondere jüngere Bäume, die noch kein tiefreichendes Wurzelwerk haben und unter Trockenperioden besonders leiden. Damit die Aktion den Stadtbäumen effektiv hilft, ist sie deshalb auf Straßenbäume mit einem Standalter von maximal 40 Jahren beschränkt. Darüber hinaus klärt die GRÜNE LIGA Berlin zum richtigen Gießen und den Hintergründen der Aktion auf.

Wer an der Aktion teilnehmen möchte, kann sich ab dem 24. April über die Website www.rettetunserebaeume.de anmelden. Dort wird erklärt, welche Voraussetzungen für die Teilnahme erfüllt sein müssen, wie der Gießsack richtig verwendet wird und wie Stadtbäume sinnvoll bewässert werden.

Pressekontakt:

GRÜNE LIGA Berlin e.V.

www.grueneliga-berlin.de

www.rettetunserebaeume.de

Spreequell Mineralbrunnen GmbH

https://www.spreequell.de/