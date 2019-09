20 Projekte nominiert für den ZeitzeicheN – Preis 2019

Die ZeitzeicheN-Jury hat auf ihrer Sitzung am 25. September insgesamt 15 Projekte in vier Kategorien für den ZeitzeicheN-Preis 2019 nominiert. Aus 138 Einsendungen hat die Jury besondere Projekte ausgewählt, die sich durch ein beispielhaftes Engagement bei der Umsetzung der Agenda 2030 auszeichnen.

In der fünften Kategorie „Zukunftstauglich“ – Live Pitch hatten sich zehn Projekte mit einem Video beworben. Per Online Voting wurden fünf Projekte für den Live Pitch in Berlin am 12. November nominiert. Dort wählen die Teilnehmer*innen des Netzwerk21Camps das Gewinnerprojekt dieser Kategorie.

Auf dem Netzwerk21Camp am 12. November wird der renommierte Deutsche Lokale Nachhaltigkeitspreis ZeitzeicheN in folgenden fünf Kategorien vergeben:

BNE – außerhalb von Lehrplan und Klassenzimmer

Nachhaltige Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung

Nachhaltig produzieren und konsumieren

Internationale Partnerschaften

Zukunftstauglich

Alle Nominerten finden Sie hier.