Das 27. UMWELTFESTIVAL wird am Sonntag, den 12. Juni 2022 von 11 bis 19 Uhr wieder vor dem Brandenburger Tor stattfinden. Die GRÜNE LIGA Berlin e.V. freut sich auf viele Besucher*innen, engagierte und vielfältige Ausstellende, unterhaltsame Live-Bühnen und viele nachhaltige Aktionen.

Das UMWELTFESTIVAL widmet sich in diesem Jahr dem Elixier des Lebens: dem Wasser. Die Folgen des Klimawandels werden deutlich – Hitzewellen, wie im Westen der USA, oder Starkregenereignisse gefolgt von Überschwemmungen, wie im Westen und Süden Deutschlands. Extremwetterlagen stellen eine Bedrohung dar. Wasser spielt dabei eine zentrale Rolle, es ist Lebensmittel und Wirtschaftsfaktor, birgt Gefahr und Rettung zugleich und dient als Energiequelle, Transportmedium und Rohstoff. Zudem ist unser Wasser bedroht, da die Verschmutzung der Gewässer zunimmt. Flüsse schäumen nicht mehr und Seen und Meere leben, jedoch haben unsichtbare Probleme zugenommen: Arznei- oder Pflanzenschutzmittel, Kunststoffpartikel oder Nährstoffe setzen den Gewässern massiv zu. Der Schutz der Gewässer ist ein Hebel, wenn es um Anpassung an den Klimawandel geht.

Aktuelle Infos unter www.umweltfestival.de .