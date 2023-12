Aus Alt mach Neu – Begrüßung des neuen Vorstands

Wir freuen uns sehr, dass die Geschäftsstelle des GRÜNE LIGA Berlin e.V., mit dem neuen Vorstand, an die gute Zusammenarbeit der letzten beiden Jahre anknüpfen kann. Auf der Landesmitgliederversammlung am 24. November 2023 wurden als Vorstandsvorsitzende Leif Miller und als stellvertretender Vorsitzender und Schatzmeister Dr. Torsten Raynal-Ehrke im Amt bestätigt. Wir danken beiden herzlich für ihre langjährige Treue und Unterstützung.

In den Landessprecherinnenrat wurden durch die Mitgliederversammlung (wieder)gewählt:

Michael Bender, Vertreter Bundeskontaktstelle Wasser

Hiltrud Breyer, Vertreterin Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin e.V.

Andreas Fuchs, Vertreter Mitarbeitende

Samuel Höller, Vertreter a Tip:Tap

Ines Meier

Karen Thormeyer

Michael Wimmer, Vertreter Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg e.V.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Landessprecherinnen für Ihr Engagement und Ihre Begleitung in den letzten beiden Jahren. Wir blicken voller Hoffnung und Optimismus auf die nächsten zwei Jahre und freuen uns auf die Zusammenarbeit, um die Arbeit der GRÜNEn LIGA Berlin zu stärken, die ökologische Gestaltung Berlins voranzubringen, die Umweltbildung auszuweiten und in vielen Dingen mit gutem Beispiel voranzugehen.