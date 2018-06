Mach die Welt ein bisschen BECHER

Wir setzen ein Zeichen gegen die Flut aus Wegwerfbechern

Im Rahmen der Better World Cup Kampagne rufen wir auf dem 23. Umweltfestival dazu auf, von Einweg- auf Mehrwegbecher umzusteigen. 20.000 Einwegbecher werden in Berlin pro Stunde verbraucht – pro Jahr kommen da 170 Millionen Wegwerfbecher zusammen. Um dieser Ressourcenverschwendung entgegenzuwirken setzt sich die Initiative Better World Cup für die Nutzung von Mehrwegbechern ein und versucht die Verbraucher und Verkaufsstellen von den Vorteilen und dem Mehrwert eines Umstiegs auf Mehrweg zu überzeugen. Initiiert wurde das Ganze von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, der Berliner Stadtreinigung (BSR) und verschiedenen Unternehmen und Institutionen aus Umwelt und Wirtschaft. Bereits 500 Cafés und andere Läden sind bei Better World Cup dabei und tragen mit dem Nachlass auf Getränke im Mehrwegbecher dazu bei, die Becherflut einzudämmen.

Als Vorreiter für nachhaltige und ressourcenschonende Großveranstaltungen setzt sich natürlich auch die GRÜNE LIGA Berlin gegen die Einwegbecherflut ein. Auf der Festivalmeile gibt es im Rahmen der Better World Cup Kampagne zahlreiche Aktionen für Groß und Klein zu entdecken.

Versuchen Sie Ihr Glück am Wissensglücksrad und gewinnen einen Mehrwegbecher der Better World Cup Kampagne mit dem der Start in ein Leben ohne Einwegbecher gleich viel leichter fällt.

An zwei Stationen auf der Meile laden wir in die Fotobox ein. Mit Requisiten, lustigen Gadgets und Kostümen kann sich jede_r vor der Kulisse der Better World Cup Kampagne in Szene bringen und ein Zeichen für eine Einwegbecherfreie Gesellschaft setzen. Das dient nicht nur als ganz persönliche Erinnerung an das Umweltfestival 2018 sondern kann auch direkt mit Freunden und Familie online unter #betterworldcup geteilt werden!

Das interaktive Kunstlabor „ART TO STAY – Einmal (wieder) Genießer*in sein“ lädt mit dem Tassenmuseum ein, Teil einer zauberhaften Kulisse zu werden. Genießen Sie eine traditionell zubereitete, frisch aufgebrühte Tasse Kaffee an der Kaffeetafel und werden Sie Teil eines realen Kunstwerkes. Die Gäste an der Kaffeetafel werden von einer Künstlerin portraitiert und so erhält nicht nur jede_r sein individuelles Portrait sondern wird auch Teil eines Gesamtkunstwerkes des Tassenmuseums.

Halten Sie auch Ausschau nach den phantastischen Gestalten die auf hohe Stelzen über die Festmeile gleiten und Ihnen gerne helfen, die zahlreichen Aktionsstände auf der Festmeile zu finden.

