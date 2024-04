Demo-Aufruf Mehr Bäume statt “Schneller-Fällen-Gesetz”

Das „Schneller-Bauen-Gesetz“ in seiner derzeitigen Form wird zur Vernichtung von ökologisch wertvollen Flächen, Stadtgrün und Bäumen führen. In Zeiten, in denen Klimaanpassung höchste Priorität haben muss, brauchen wir jedoch resilientes Stadtgrün, um unsere Stadt zu kühlen, Schatten zu spenden und Starkregenfälle abzupuffern. Kommt deshalb zur Demonstration gegen das “Schneller-Bauen-Gesetz” am 26. April 2024.

Wir laden herzlich zur gemeinsamen Demonstation ein.

Zeit: Freitag, 26. April 2024, um 8.30 Uhr

Ort: Humboldtforum

(auf der Südseiten des Stadtschlosses ggü. der Breiten Straße)

Aufzugstrecke: https://lmy.de/xTyS

Die Demonstration beginnt an dem baumlosen und stark versiegelten Humboldtforum auf der Südseite des Stadtschlosses. Von dort geht es über Molkenmarkt und Alexanderplatz, zwei ebenfalls ökologisch weitgehend wertlose Flächen, zum Roten Rathaus.

Die Teilnehmenden werden abschließend dem Regierenden Bürgermeister oder seiner Vertretung Pflanzen und Zweige überreichen – als ein Zeichen unserer Bitte, sich engagierter für unser Stadtgrün und unsere Bäume einzusetzen.

Zu der Demonstration rufen der NABU Landesverband Berlin, Initiative Volksentscheid Baum, Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz, GRÜNE LIGA Berlin, Berlin4Future, Omas for Future, TinyForestBerlin, paper planes, ClimateClinic, ROOF WATER-FARM Reallabor und weitere auf. Es werden bis zu 500 Teilnehmende erwartet.

Hintergrund

Der Regierende Bürgermeister von Berlin hat zugelassen, dass der Senator für Stadtentwicklung den Entwurf eines “Schneller-Bauen-Gesetzes” vorlegt, das in seiner aktuellen Form eher ein “Schneller-Fällen-Gesetz” ist. Wir verstehen die Dringlichkeit, mehr Wohnraum und soziale Infrastruktur zu schaffen, wollen aber nicht zulassen, dass dafür wertvollen Grünflächen und unsere Bäume geopfert werden. Wir alle wissen, welchen unschätzbaren Wert Bäume und Grünflächen für unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit, die Artenvielfalt und unser Stadtklima haben – vor allem angesichts des Klimawandels, der immer häufiger Hitzewellen und Dürren mit sich bringt. Es ist falsch, dass im Jahr 2024 angesichts der dramatisch voranschreitenden Erderwärmung ein Schneller-Bauen-Gesetz weder die notwendige Klimaanpassung berücksichtigt, noch den Erhalt von Stadtgrün und Bäumen vorsieht.

Gerne stehen Juliana Schlaberg, Teamleiterin Naturschutz des NABU-Landesverbandes, und Heinrich Strößenreuther, Initiator des Volksentscheids Baums, als Vertretetende der Demonstration vorab für Rückfragen und Interviews zur Verfügung.

Schlaberg: +49 30 986 08 37 35, jschlaberg@nabu-berlin.de

Strößenreuther: +49 160 9744 2395, presse@clevere-staedte.de

Pressekontakt GRÜNE LIGA Berlin

Claudia Kapfer

+49 30 44 33 91-22

presse@grueneliga-berlin.de