GRÜNE LIGA ruft zur Abgabe von Alt-Handys beim World Cleanup Day auf

Unter dem Motto “Berlin räumt auf” findet am 21. September der „World Cleanup Day“ statt. Der Bundesverband GRÜNE LIGA beteiligt sich an der Aktion und macht zugleich auf den DVD-Start der Dokumentation „Welcome to Sodom – Dein Smartphone ist schon hier“ aufmerksam. Zwei DVDs werden unter allen verlost, die ungenutzte Handys und Smartphones beim „World Cleanup Day“ abgeben oder an die GRÜNE LIGA senden.

„Welcome to Sodom“ ist ein eindrucksvolles Zeugnis der Ressourcenverschwendung in den Industrieländern. Wir bitten alle Berliner, ihre Smartphones lange zu nutzen und Neukäufe zu vermeiden. Schon jetzt ungenutzte Mobiltelefone gibt es aber zu Hunderttausenden in den Schubläden. Wer sie bei uns abgibt, hilft die weltweiten Folgen einzudämmen.“ Sagt Gildas Jossec der GRÜNEN LIGA.

Der Film porträtiert das Leben in Agbogbloshie (Ghana), einer der größten Mülldeponien für Elektroschrott. Er beschreibt die Lebensumstände und Schicksale der Menschen, die am untersten Ende der globalen Wertschöpfungskette des illegalen Elektroschrotthandels stehen. Der Ort ist als einer der am stärksten verschmutzten Slums bekannt und wurde vom Blacksmith Institut 2013 als einer der zehn giftigsten Standorte der Welt eingestuft. Der Film von Florian Weigensamer und Christian Krönes kam am 2. August 2018 bundesweit in die Kinos, und erscheint am 10. Oktober 2019 auf DVD.

So geht’s: – Beim diesjährigen „World Cleanup Day“ auf dem Steinplatz in Berlin sammelt die GRÜNE LIGA an ihrem Infostand gebrauchte Handys und Smartphones, die von unserem Partner Mobile Box möglichst der Wiederverwendung zugeführt und ansonsten fachgerecht recycelt werden. An der Verlosung nehmen auch diejenigen teil, die Altgeräte bis zum 21. September mit der Post an die GRÜNE LIGA, Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin schicken.

Das Event zum „World Cleanup Day“ in Berlin findet am Samstag den 21. September 2019 von 14:00 bis 19:00 Uhr auf dem Steinplatz, 10623 Berlin statt. Veranstaltet von Wir Berlin / Alles im Fluss in Kooperation mit dem Bezirksamt Wilmersdorf-Charlottenburg von Berlin. Die GRÜNE LIGA e.V. ist mit einem Stand zu den Themen Handyrecycling und Gewässerschutz zusammen mit dem Berliner Wassertisch zu Blue Community dabei. Die Themen des World Cleanup Days sind Müllvermeidung und Verantwortung gegenüber unserer Umwelt, sowie zukunftsfähige Konzepte, Produkte und Innovationen. Gemeinsam wollen wir ein Zeichen gegen die Verschmutzung unseres Planeten setzen.

Links:

Den Trailer zum Film gibt es unter http://www.welcome-to-sodom.de/#trailer zu sehen.

Handyrecycling der GRÜNEN LIGA: https://www.grueneliga.de/index.php/de/themen-projekte/handyrecycling

World Cleanup Day in Berlin: https://www.wir-berlin.org/thinkglobalactlocal/

Facebook-Event: https://www.facebook.com/events/2173715106071541/

Eigene Cleanup Aktionen können in Berlin unter: https://www.wir-berlin.org/aktionstag/ angemeldet werden.

Quelle: PRESSEMITTEILUNG GRÜNE LIGA Bundesverband am 6. September 2019, Gildas Jossec, GRÜNE LIGA e.V., Telefon: 030/2044745