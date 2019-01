Die GRÜNE LIGA Berlin e.V. ruft zum 1. Netzwerktreffen Schulgärten in Marzahn-Hellersdorf auf

Wie baut man einen Schulgarten auf? Wie findet man finanzielle und personelle Unterstützung? Um diese Fragen soll es sich beim 1. Netzwerktreffen Schulgärten in Marzahn-Hellersdorf drehen. Im Umweltbildungszentrum Kienbergpark am 13. Februar dreht sich alles um den Aufbau und den Erhalt eines Schulgartens.

Nach einem Input durch Auguste Kuschnerow von der Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten e.V. steht der Erfahrungsaustausch sowie das Finden von Unterstützer*innen der Schulgartenarbeit im Fokus. Ziel dieses und kommender Treffen ist der Aufbau eines langfristigen Netzwerkes an Schulgarten-Aktiven in Marzahn-Hellersdorf.

Interessenten an der Veranstaltung können sich unter urbanegaerten@grueneliga-berlin.de melden.

Datum: Mittwoch, 13. Februar 2019

Uhrzeit: 14:00 Uhr – 17:00 Uhr

Ort: Umweltbildungszentrum Kienbergpark

