Ein Öko-Erlebnis für die ganze Familie mitten in Berlin

Am Sonntag, dem 28. April 2024 ist es endlich so weit. Um 11 Uhr werden die Tore zu Deutschlands größter interaktiver Umwelt-Flaniermeile geöffnet. Vom Brandenburger Tor über die Straße des 17. Juni können sich Besuchende und Umweltinteressierte informieren, ausprobieren, kritisieren und dazulernen. Rund 250 Stände bieten vielfältige Beratungen, Ideen, Gespräche und zwischendurch Leckereien aus ökologischer Landwirtschaft. Ein abwechslungsreiches Bühnen- und Lounge-Programm mit Diskussionen, Musik, Theateraufführungen sowie einer Preisverleihung runden den Tag ab.

Nachhaltigkeit wird GROẞ geschrieben: Von Trockentoiletten über kostenfreies Trinkwasser bis zum Mehrweggebot

Der Name UMWELTFESTIVAL wird ernst genommen. Von A wie Anreise bis Z wie Zutaten werden alle Festivalbereiche einem Öko-Check unterzogen. Die Ausstellenden und Besuchenden werden anregt, ihre Anreise möglichst CO₂-arm zu gestalten, das kulinarische Angebot stammt ausschließlich aus ökologischer Herstellung und wird mit Mehrweggeschirr ausgegeben, die Toiletten sind trocken, geruchsarm und ohne Chemie, die Ausgabe von Give-aways ist stark eingeschränkt und am Ende des Tages werden Lebensmittelreste von einer Foodsharing-Initiative abgeholt.

Vorbereitet sein und mitmachen: Bring your bottle, bring your shirt

Alle Besuchenden werden dazu aufgerufen, eigene Trinkgefäße (Flaschen oder Becher) mitzubringen, denn auf dem Festivalgelände kann an zahlreichen Orten kostenfrei Trinkwasser gezapft werden. Die Berliner Wasserbetriebe geben mit dem Mini-Mobil (Stand Nr. 4) am Brandenburger Tor sowie am Berliner Wassermobil (Stand Nr. 19) Trinkwasser aus, die Berliner Forsten (Stand 12) bieten Leitungswasser und gleichzeitig Aufklärung zur Grundwasserversorgung der Hauptstadt an und die Wasserbar – ein nachhaltiger, mobiler Trinkbrunnen – vom Verein „a tip:tap“ (Stand 42) bietet kostenfreies Trinkwasser sowie Infused-Leitungswasser mit Kräutern oder Obst auf der Straße des 17. Juni an. Und die Veranstalterin GRÜNE LIGA Berlin stellt zwei weitere Trinkwasserstationen auf dem nördlichen Fußweg bereit.

Ebenso kann das ungeliebte Shirt, die langweilige Tasche oder ein anderes Textil mitgebracht werden. Bei der Siebdruckwerkstatt von Vétomat (Stand Nr. 181) werden diese mit einem kostenlosen Festivaldruck aufgewertet und können als besonderes Andenken ans 29. UMWELTFESTIVAL mit nach Hause genommen werden.

Bio-Erlebnis-Bauernhof

Ob Kartoffeln ernten oder Kühe melken, Saatgut raten oder Strohhüpfburg hüpfen – am 28. April können Groß und Klein auf der Straße des 17. Juni Landluft schnuppern. Zahlreiche regionale Bio-Betriebe bieten ihre Produkte, vielfältige Informationen und eine kostenfreie Mitmachaktion auf dem 2.000 Quadratmeter großen Areal des Bio-Erlebnis-Bauernhofs der Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg an.

Im Gespräch mit der Bundesumweltministerin

Am Vormittag (11:35 Uhr) wird Bundesumweltministerin Steffi Lemke das Bühnenprogramm des UMWELTFESTIVALs mit einem Grußwort eröffnen. Im Anschluss besuchen Steffi Lemke und Domitila Barros, Schirmpatin des Großen Preises des UMWELTFESTIVALs, gemeinsam ausgewählte Ausstellende auf der Straße des 17. Juni. Am Stand der GRÜNEN LIGA Berlin testen Sie das neue Arten-Domino, erfahren, warum es lokalen Umweltjournalismus braucht und was das Verbundprojekt „Wassernetz Berlin“ zum Schutz der Berliner Gewässer in diesem Jahr geplant hat. Weiter geht’s zum Stand der NochMall (Nr. 127), Berlins größtes Gebrauchtwarenkaufhaus, zur GASAG (Stand Nr. 184), einem der Hauptsponsoren des UMWELTFESTIVALs, sowie zu Systainchange (Stand Nr. 78), einer Initiative, die Workshops und Beratung zu Nachhaltigkeit und Organisationsentwicklung anbietet.

Großer Preis des UMWELTFESTIVALs

Um 15:25 Uhr wird Schirmpatin Domitila Barros gemeinsam mit Georg Friedrichs, dem Vorstandsvorsitzenden der GASAG AG, sowie Leif Miller, Vorstand der GRÜNEN LIGA Berlin, den Großen Preis des UMWELTFESTIVALs vergeben. Ausgezeichnet werden Ausstellende, die besonders innovative, umweltfreundliche und alltagstaugliche Ideen auf der Straße des 17. Juni präsentieren. Die Auszeichnung wird mit einem Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro durch die GASAG AG unterstützt.

Das diesjährige Motto: Wald – Einer für alle

Wälder sind die Heimat einer Vielzahl von Tieren und Pflanzen sowie die Grundlage der Holzwirtschaft, sind bedeutsam für den Boden- und Wasserhaushalt, tragen maßgeblich zum Temperaturausgleich bei und stellen einen wichtigen Immissionsschutz dar. Wälder sind zudem wesentliche Klimaschützer, in Deutschland werden gegenwärtig auf einer Gesamtwaldfläche von 11,4 Millionen Hektar etwa 2,6 Milliarden Tonnen Kohlenstoff in Biomasse, Totholz und Boden gebunden. Darüber hinaus sind sie ein Ort der Erholung und wirken sich physisch wie auch psychisch positiv auf die Gesundheit aus. Der Wald erfüllt also Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen.

Gleichzeitig macht die aktuelle Waldzustandserhebung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft deutlich, dass vier von fünf Bäumen krank sind. Dürren und Stürme der letzten Jahre haben in Kombination mit extremer Hitze für eine massenhafte Vermehrung des Borkenkäfers und anderer Schädlinge in den monokulturellen Forsten geführt und Windbruch begünstigt. Das Schadensniveau befindet sich auf einem Höchststand seit Beginn der Dokumentation in den 1980er Jahren. Darüber hinaus steigt die Gefahr für Waldbrände, regional, national und auch global. Ob in Brandenburg, Südeuropa, Sibirien, dem Amazonasgebiet oder Nordamerika, die Wälder sind in Gefahr.

Über die unterschiedlichen und vielfältigen Ansprüche an den Wald können sich die Besuchenden des UMWELTFESTIVALs umfassend informieren. Expert*innen sprechen auf der Bühne am Brandenburger Tor zu globalen und lokalen Interessenkonflikten sowie Problemlagen, denen unsere Wälder ausgesetzt sind.

Alle wichtigen sowie weitere spannende Informationen und das gesamte Programm finden Sie unter www.umweltfestival.de

Das UMWELTFESTIVAL 2024 wird gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz und vom Umweltbundesamt sowie der Stiftung Naturschutz Berlin. Hauptsponsor*innen sind die GASAG AG und der Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e.V. (FKN). Kooperationspartner*innen sind der NABU, die Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg (FÖL) und der ADFC Berlin e.V.