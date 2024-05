Einladung zum Aktionsauftakt „Rettet unsere Bäume“ mit Linda Vierecke am 14. Mai

Im Rahmen der Aktion „Rettet unsere Bäume“ können Berlinerinnen und Berliner einen kostenlosen Gießsack zugeschickt bekommen. Wer einen Stadtbaum im kommenden Sommer mit Wasser versorgen will, kann zur Erleichterung einen Gießsack erhalten. Teilnehmen können Einzelpersonen, Familien, Schüler*innen, Bürogemeinschaften oder Gießgruppen. Die Aktion wird durch Spreequell ermöglicht.

2024: Unbeliebte Rekorde und trockene Aussichten

Global war der Februar 2024 der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1950. Berlins Witterung ist grundsätzlich von Hitze- und Trockenperioden geprägt, wie die Bodenfeuchteampel des Pflanzenschutzamtes Berlin belegt. Die Bodenfeuchte ist bereits Anfang Mai 2024 geringer als im Vorjahr und hat schon einen kritischen Bereich erreicht. Wasser ist im stark versiegelten städtischen Raum ein limitierender Faktor für Bäume und Grünflächen. Der Schutz und die Pflege des Stadtgrüns stehen in Zeiten von steigenden Temperaturen, langen Trockenperioden und fehlenden Pflegekapazitäten vor großen Herausforderungen. Daher wollen GRÜNE LIGA Berlin und Spreequell die Berlinerinnen und Berliner dazu anregen, den Stadtbäumen in dieser Zeit zu helfen. Durch die kostenlose Ausgabe von Gießsäcken erhalten Engagierte Unterstützung bei der Bewässerung eines ausgewählten Baumes.

Schlaffe Blätter und Zweige

Wenn Bäume dringend Wasser brauchen, sieht man es ihnen an: Ihre Blätter und Zweige hängen schlaff herab. Dann steht die Bodenfeuchte-Ampel auf Rot und der Baum kann Schaden nehmen. Da gesunde Bäume für das Stadtklima und somit für Mensch und Tier sehr wichtig sind, werden die Bürger*innen ermuntert, schon jetzt mit der Bewässerung der Bäume zu beginnen, damit diese im Verlauf des Sommers keinen Schaden nehmen.

„Damit das Wasser auch da ankommt, wo es gebraucht wird, hilft zum Beispiel ein Gießsack“ erklärt Stadtgrün-Referentin Lena Assmann von der GRÜNEN LIGA Berlin. „Ein oder zwei Gießsäcke, je nach Stammumfang, werden um den Baum gelegt und mit Wasser befüllt. Durch ein kleines Loch am Boden wird dieses dann langsam an den Boden abgegeben und versickert im Wurzelbereich des Baumes. So wird verhindert, dass das Wasser verdunstet oder an der Bodenoberfläche abläuft. Von Gießsäcken profitieren vor allem jüngere Bäume, die noch kein tief reichendes Wurzelwerk haben und unter Trockenperioden besonders leiden.“ Die Aktion „Rettet unsere Bäume“ ist deshalb auf Straßenbäume mit einem Standalter von maximal 40 Jahren beschränkt.

Zusammen mit den Gießsäcken erhalten die Aktionsteilnehmenden auch Tipps zum richtigen Bewässern und Hintergrund-Infos, warum ihr Engagement wichtig und richtig ist. Kleine Tricks wie das Auflockern der Erde vor dem Gießen, wichtige Hinweise zur Nutzung von Regen- oder Brauchwasser sowie Informationen zu Mindestmengen und Gießhäufigkeiten machen das Engagement zu einem sinnvollen Beitrag für die Stadtbäume Berlins.

Lena Assmann ermutigt daher alle Interessierten: „Helfen Sie einem Stadtbaum, gut durch die Trockenperiode zu kommen – und damit das Berliner Stadtklima erträglich zu halten!“

Linda Vierecke adoptiert fünf Jahre alte Silber-Linde „Brabant“

Unsere Stadtbäume liegen vielen Berlinerinnen und Berlinern am Herzen, und auch für Linda Vierecke, Sprecherin für Umwelt und Klimaschutz der SPD-Fraktion in Berlin, ist der Erhalt der Stadtbäume und Wälder Berlins ein zentrales Anliegen. Da es in Berlin aber an finanzieller Ausstattung und Personal zur langfristigen Pflege der Stadtbäume fehlt, begrüßt sie die Aktion „Rettet unsere Bäume“, die Bürger*innen ermutigt und ertüchtigt, bei der Bewässerung zu helfen.

Am Dienstag, dem 14. Mai geht Linda Vierecke mit gutem Beispiel voran und „adoptiert“ vor ihrem Kiezbüro eine Silber-Linde der Sorte „Brabant“, die sie mithilfe eines Aktions-Gießsacks anschließend regelmäßig bewässern wird. Die fünf Jahre alte Silber-Linde hat einen hohen Wasserbedarf und wird nicht mehr öffentlich versorgt.

Einladung zur Auftaktaktion mit Linda Vierecke am 14. Mai von 16 bis 18 Uhr

Am Dienstag, dem 14. Mai lädt die GRÜNE LIGA Berlin zur Auftaktaktion mit Linda Vierecke vor dem Kiezbüro in der Raumerstraße 22 in Berlin-Prenzlauer Berg ein. Zwischen 16 und 18 Uhr stehen Linda Vierecke und Lena Assmann, Stadtgrün-Referentin der GRÜNEN LIGA Berlin, für Gespräche und Fragen rund um die Berliner Stadtbäume zur Verfügung.

Termin: 14.05.2024, 16.00 – 18.00 Uhr

Ort: Raumerstraße 22, 10437 Berlin-Prenzlauer Berg

Alle Informationen zur Mitmach-Aktion „Rettet unsere Bäume“ (Voraussetzungen für die Teilnahme, Anmeldeformular, Hinweise, wie der Gießsack richtig verwendet und die Stadtbäume sinnvoll bewässert werden) gibt es auf der Website: www.rettetunserebaeume.de

