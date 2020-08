Fachtag: Öffnung von Schulgärten – Herausforderungen & Lösungsideen

Schulhöfe und insbesondere Schulgärten sind ein wichtiger Teil städtischer, grüner Infrastruktur in Berlin und Orte für praktische Umweltbildung. Ein Schulgarten benötigt jedoch auch konstante Pflege und „Kümmerer“, dies stellt die Schulgärtner*innen insbesondere in den Ferien vor Herausforderungen. Gleichzeitig steigt der Nutzungsdruck auf städtische Grünanlagen. Möglichkeiten, diesen Anforderungen zu begegnen, sind die Mehrfachnutzung von Schulhöfen sowie die Öffnung zum Quartier.

In der Praxis stoßen Mehrfachnutzung und Öffnung von Schulgärten jedoch auf zahlreiche Herausforderungen: Gewährleistung von Versicherung und Verkehrssicherheit? Organisation der Schlüsselübergabe? Koordination der Schulgartenplanung zwischen internen und externen Kümmerern? Gewinnung von Nachbarschaft und Unterstützern?

Wir möchten Sie herzlich einladen, auf dem praxisnahen Fachtag Öffnung von Schulgärten – Herausforderungen und Lösungsideen Ihr Erfahrungswissen zu teilen und gemeinsam verschiedene Perspek-tiven zu beleuchten um konstruktive Lösungswege und Synergien zu identifizieren, die den Weg für eine Öffnung und Mehrfachnutzung von Schulhöfen, insbesondere Schulgärten, ebnen.

Fachtag & Workshop: Öffnung von Schulgärten – Herausforderungen und Lösungsideen

am Dienstag, 25. August 2020 von 9:30 Uhr bis ca. 13:00 Uhr

Organisation & Anmeldung

Bitte melden Sie sich bis einschließlich Montag, 17. August 2020 unter Angabe ihres Namens, der Institution und der gewünschten Kleingruppe A, B oder C unter urbanegaerten@grueneliga-berlin.de oder unter 030/ 44 33 91-65 an.

Sie wollen auch einen Input geben oder Ihre Perspektive im Rahmen der Fachtagung einbringen? Dann melden Sie sich gerne vorab beim Organisationsteam. Die Fachtag „Öffnung von Schulgärten“ wird durch das Projekt Integrierte urbane Gärten – Schul- und Nachbarschaftsgärten in Marzahn-Hellersdorf (GRÜNE LIGA Berlin e.V.) in Kooperation mit dem Projekt Quartiersschulgarten Pusteblume (Parzelle X) organisiert.