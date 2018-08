Freiwilliges Ökologisches Jahr bei der GRÜNEN LIGA Berlin!

Du möchtest dich für den Umweltschutz stark machen, begeisterst dich für ökologische Themen sowie veranstaltungsorganisation und suchst eine Möglichkeit dich beruflich zu orientieren? Dann bewirb dich jetzt für ein freiwilliges ökologisches Jahr 2018/19 in den Projekten Ökomarkt und Umweltfestival!

Die Einsatzsstelle

Die GRÜNE LIGA Berlin, anerkannter Naturschutzverband und seit 1990 als gemeinnütziger Verein agierend, versteht sich als Netzwerk ökologischer Bewegungen. Sie initiiert, koordiniert und unterstützt umweltbezogene Aktivitäten und Projekte und engagiert sich in gesellschaftlich wichtigen Diskursen.

Der Verein führt zahlreiche Veranstaltungen wie den lokalen Ökomarkt am Kollwitzplatz, Europas größtes Umweltfestival am Brandenburger Tor und den deutschlandweiten Netzwerk21Kongress durch. Zudem ist die GRÜNE LIGA in den Bereichen Umweltbildung und Stadtbegrünung mit einer Vielzahl von Projekten engagiert. Abgerundet wird die Arbeit durch die unabhängige Umweltzeitung DER RABE RALF.

Aufgaben für das FÖJ:

Organisatorische und inhaltliche Unterstützung des wöchentlichen Ökomarkts sowie der Adventsökomärkte u.a Gestaltung und Betreuung des Infostands und Durchführung von Bastelaktionen und Mini-Workshops

Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung des Umweltfestivals

u.a. Gestaltung Bühnenprogramm inkl. Künstler-Recherche, Gestaltung Info-Zelte der GRÜNEN LIGA, Ausstellerrecherche und –betreuung, Werbung von Kleinsponsoren

Unterstützung der Öffentlichkeits- und Social Media-Arbeit (on- und offline)

Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von externen Infoständen, Kongressen und Informationsveranstaltungen

Bereitstellung und Aufarbeitung von Umweltinformationen

Verteilung und Vertrieb von Informationsmaterialien inkl. der Umweltzeitung Der Rabe Ralf

Telefondienste und allg. Büroarbeiten

Besonderheiten:

Arbeitszeit und Arbeitsort können wechseln, da Veranstaltungen zum Teil am Wochenende oder abends stattfinden.

wünschenswert sind:

Organisationstalent, körperliche Belastbarkeit, Zuverlässigkeit, Interesse an Ökolandbau und Umweltthemen sowie eigene Ideen und Freude am Gestalten.

Ansprechpartnerin: Claudia Kapfer

Tel.: 44 33 91 – 49, – 48

Fax: 44 33 91 33

E-Mail: claudia.kapfer@grueneliga-berlin.de christian.lerche@grueneliga-berlin.de

www.grueneliga-berlin.de