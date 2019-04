Mit „Klasse unterwegs“ ins Grüne Klassenzimmer

Lokpräsentation zur Eröffnung der Landesgartenschau Wittstock/Dosse. Am 18. April 2019 wird die Landesgartenschau (LAGA) in Wittstock/Dosse eröffnet. Aus diesem Anlass wird eine Lok der Linie RE 1 als Botschafter für die Landesgartenschau Wittstock/Dosse und insbesondere für das „Grüne Klassenzimmer“ und „Klasse unterwegs“, dem Schulprojekt von DB Regio Nordost, werben. Gemeinsam mit der LAGA und der Grünen Liga Berlin wird Andreas Zylka, Regionalleiter Personal DB Regio Nordost, das Angebot vorstellen.

Gemeinsam stellen die Landesgartenschau Wittstock/Dosse und DB Regio Nordost 25 Klassenausflüge mit der Bahn ins „Grüne Klassenzimmer“ auf der Landesgartenschau zur Verfügung. Für berichterstattende Medien besteht die Möglichkeit, Schulausflüge mit DB Regio Nordost zur LAGA zu verlosen. Dazu senden Sie bitte bis 16.4.2019, 17 Uhr, eine Mail an Barbara.Jakel@deutschebahn.com. Die Vergabe von insgesamt 15 Klassenausflügen erfolgt in der Reihenfolge des Maileingangs. Für interessierte Lehrer wird am Donnerstag, dem 18.4.2019 von 10 bis 12 Uhr eine Hotline geschaltet: 030 4433 9159.

Medienvertreter, Bürger der Stadt und Fahrgäste von DB Regio sind herzlich eingeladen:

Mit dabei sind Ralf Reinhardt, Landrat Ostprignitz-Ruppin, Jörg Gehrmann, Bürgermeister Wittstock/Dosse, Christian Hernjokl, Geschäftsführer Landesgartenschau Wittstock/Dosse 2019, Thomas Dill, Bereichsleiter Center für Nahverkehrs- und Qualitätsmanagement beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB), Mareike Homann, Grünes Klassenzimmer, Grüne Liga Berlin und Andreas Zylka, Regionalleiter Personal DB Regio Nordost.

Klasse unterwegs – Außerschulische Lernorte mit der Bahn entdecken