Mit vollem Einsatz ins neue Jahr!

Nach einem herausfordernden Jahr starten wir positiv und voller Energie in den Januar! Dank unserer Spendenkampagne im Dezember konnte die Grüne Liga Berlin e.V. den 4. Platz bei der „digital genial- Spendenmeisterschaft“ im Rahmen einer exklusiven Aktion von betterplace.org belegen. Wir sagen DANKE an alle Unterstützer*innen und die Organisator*innen der Spendenmeisterschaft: betterplace.org und die Stiftung Bürgermut.

Jetzt wollen wir etwas zurück geben und starten am 20. Januar mit dem digitalen Vortrag Beziehungskisten – Aus dem Pflanzen- und Insektenleben.

Im Februar erwartet euch dann die neue Ausgabe unserer Umweltzeitung Rabe Ralf und jede Menge Neuigkeiten von unseren laufenden Projekten. Abonniere jetzt unseren Newsletter und bleibe immer aktuell informiert.