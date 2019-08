Netzwerkveranstaltung Marzahn-Hellersdorf

Wie gewinne ich Mitstreiter*innen für mein Garten-Projekt?



Die Aufgaben für dein Garten-Projekt lasten meist auf den Schultern von wenigen? Dein Verein hat viele Mitglieder, aber dennoch mangelt es an tatkräftiger Unterstützung für die anfallenden Tätigkeiten? Gerade im Sommer fällt in einem Garten überall Arbeit an. Engagierte und motivierte Mit-Gärtner*innen werden gesucht – doch auch für die Suche bleibt oft kaum Zeit.

Im Workshop „Wie gewinne ich Mitstreiter*innen für mein Garten-Projekt? Neue Mitgärtner*innen suchen, finden und langfristig einbinden.“ möchten wir uns mit Garten-Initiativen in Marzahn-Hellersdorf intensiv mit der Thematik „Mitglieder-Suche“ beschäftigen. Wir setzen uns kreativ mit der Frage, wie neue Mitglieder gefunden und langfristig in das Projekt eingebunden werden können, auseinander. Zusammen wechseln wir die Perspektive und erarbeiten, wie die Ansprache und die Suche nach neuen Mitgliedern gelingen kann.

Der Workshop findet in Kooperation mit der FreiwilligenAgentur Marzahn-Hellersdorf (Grischa Schwiegk) am 22. August 2019 von 16 bis 18.30 Uhr im Bürgergarten Helle Oase (Tangermünder Str. 127-129, 12629 Berlin) statt. Wir bitten um Anmeldung mit Angabe ihres Namens und ihrer Initiative/ Verein bis zum 18.8.2019 an urbanegaerten@grueneliga-berlin.de oder unter 030/ 44 3391 65. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, für einen kleinen Imbiss ist gesorgt.

Dieser Termin ist Teil der Workshop-Reihe: Stadtgärtnern in Marzahn-Hellersdorf. Weitere Themen und Termine finden Sie im Kalender.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Nina Fuchs, Felix Erlbeck und Grischa Schwiegk