Pressemitteilung: Raus aus der Schule und ab ins Grüne

Buchungsstart für die außerschulischen Bildungsangebote im Grünen Klassenzimmer der Landesgartenschau Beelitz 2022

Die Landesgartenschau Beelitz 2022 präsentiert das Programm des Grünen Klassenzimmers und startet den Buchungsprozess für die über 300 Termine ihres außerschulischen Lernortes zwischen dem 14. April und dem 31. Oktober 2022.

Unter freiem Himmel lernen und Natur und Umwelt mit allen Sinnen erfahren: Im Grünen Klassenzimmer der Landesgartenschau Beelitz 2022 erwartet Schulen und Kitas ein buntes Programm mit Workshops und Projekttagen zum Ausprobieren, Riechen, Schmecken, Sehen und Hören.

Mit kreativen Workshops, spannenden Projekten und viel Spaß fördert das Bildungsangebot das Verständnis für Natur, Umwelt und unsere Verantwortung für beides. Dank erfahrener Fachreferent*innen bieten die über 50 verschiedenen Workshops aus sechs Themenbereichen des Grünen Klassenzimmers eine ideale Ergänzung zum Unterricht. Aber auch für einen erlebnisreichen Wandertag hat das Programm allerlei kreative Angebote zu bieten.

Auf dem Lehrplan stehen Pflanzenchemie, Ernährungsbildung, Naturbeobachtungen, interaktives Theater und vieles mehr. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Themenfeld „Nachhaltige Entwicklung“. Von textilen Wertschöpfungsketten bis hin zur Ernährungssicherheit in einer globalisierten Welt, bietet das Grüne Klassenzimmer zahlreiche Anknüpfungspunkte zur Bildung für nachhaltige Entwicklung.

„Das Grüne Klassenzimmer in unserem SlawenDorf, der nachempfundenen Slawensiedlung, die erstmals im Jahre 997 an diesem Standort erwähnt wurde, wird ein Höhepunkt im Bildungsbereich der Landesgartenschau“, so der LAGA-Projektverantwortliche Joachim Muus. „Wir sind froh, dieses hochklassige Angebot gemeinsam mit der Grünen Liga Berlin anbieten zu können. Auf dem weitläufigen Areal, auf dem es auch kleine Feuchtgebiete gibt und das an eine große Wiesenfläche angrenzt, können Schülerinnen und Schüler neben den verschiedenen Programmpunkten noch ein breites Landschaftsspektrum erkunden.“

Programm entdecken und kostenlos buchen….

Die Programmbroschüre mit allen Angeboten wird ab sofort an Schulen und Kitas in der Region Berlin-Brandenburg verschickt und ist online unter www.laga-beelitz.de verfügbar. Im Portal „Klasse unterwegs“ der DB Regio Nordost, unter bahn.de/klasseunterwegs, sind die Angebote des Grünen Klassenzimmers auch einzeln abrufbar. Die Buchung erfolgt ganz einfach online auf www.laga-beelitz.de/gruenes-klassenzimmer, über den Link bei Klasse unterwegs oder über das Anmeldeformular in der Broschüre. Als Verantwortliche für den Grünen Lernort berät die Grüne Liga Berlin zu allen Fragen rund um die Angebote und den Buchungsprozess.

Die Workshops des Grünen Klassenzimmers sind für Gruppen bis einschließlich 9. Klasse kostenfrei. Ab der 10. Klasse bietet die Landesgartenschau für 50 EUR ein Klassenzimmer-Gruppenticket. Für die Gruppen ist natürlich immer auch der Besuch des Gartenschau-Geländes mit inbegriffen.

… und bis 31. Januar 2022 für den Schulgartenwettbewerb bewerben

Mit dem Buchungsprozess startet auch die Bewerbungsphase für die „SchulGartenSchau“ – den Schulgartenwettbewerb der Landesgartenschau. Im Rahmen des Grünen Klassenzimmers werden die lebendigsten Schulgärten und Gartenkonzepte ausgezeichnet. Kitas und Schulen können sich bis zum 31. Januar mit einer kreativen Darstellung ihres Schulgartens oder einem Konzept bewerben. Alle Einsendungen werden online und im Rahmen der Landesgartenschau ausgestellt. Die Gewinner*innen erwartet eine feierliche Preisverleihung im Frühjahr 2022 sowie tolle Preise zur ökologischen Gestaltung ihres Schulgartens und für die Umsetzung ihrer Konzepte. Alle Details und das Bewerbungsformular finden interessierte Bildungseinrichtungen auf der Webseite der Landesgartenschau.

Für Rückfragen und Beratungen steht das Team des Grünen Klassenzimmers zur Verfügung.

Ansprechpartnerinnen: Mareike Homann und Anke Küttner

Prenzlauer Allee 8

10405 Berlin

Tel.: 01575/197 98 03

E Mail: klassenzimmer-laga2022@grueneliga-berlin.de

www.grueneliga-berlin.de