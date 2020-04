Präsentationen für Workshop „Der Garten im Klimawandel“ jetzt online

Hier können Sie sich vorab die drei Beiträge der Referentinnen zum 7. Netzwerktreffen Schulgärten in Marzahn-Hellersdorf „Der Garten im Klimawandel – Raum für Naturerfahrung und Bildung“ ansehen. Die Video-Beiträge: „Gärtnern im Klimawandel und BNE“ von Melanie Nelkert (ANU Brandenburg e.V.), „Gärtnerische Tipps zum Wassersparen im Garten“ von Keya Choudhury (soulgardenberlin) und „Das Flächenbuffet – Methodische Anregungen rund um Ernährung und Klimawandel“ von Virgina Boye (Weltacker) stehen Ihnen nun bis mindestens zum 29.4.2020 auf Youtube zur Verfügung.

„Gärtnern im Klimawandel – ein Thema für Bildung für nachhaltige Entwicklung“, Melanie Nelkert, ANU Brandenburg e. V.



„Der Garten im Klimawandel- Gärtnerische Tipps zum Wassersparen“,

Grüne LIGA Berlin in Kooperation mit soulgardenberlin



Das „Flächenbuffet“: Methodentipps rund um Ernährung und Klimawandel,

Virginia Boye, Bildungskoordination Weltacker

Bildungsmaterialien: Flächenbuffet, Virginia Boye, Weltacker

Haben Sie sich für die Online-Veranstaltung „Der Garten im Klimawandel“ angemeldet, so haben Sie bereits die Zugangsdaten für die Online-Konferenz erhalten und wir freuen uns auf einen Austausch mit Ihnen am 29. April ab 16:00 Uhr zu den Inhalten der drei Beiträge. Die drei Referentinnen werden ebenso an der Online-Konferenz teilnehmen und stehen Ihnen für Rückfragen zur Verfügung. Nun wünschen wir Ihnen eine lehrreiche und interessante Unterhaltung und freuen uns auf ein „digitales“ Zusammenkommen und einen regen Austausch beim Workshop!

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an nina.fuchs@grueneliga-berlin.de

„Der Garten im Klimawandel – Raum für Naturerfahrung und Bildung“ ist eine Kooperationsveranstaltung zwischen dem Projekt Integrierte urbane Gärten/ Netzwerktreffen

Schulgärten Marzahn-Hellersdorf und der Fortbildungsreihe „Klima-Wandel-Bildung in Marzahn-Hellersdorf“ des Netzwerkes Umweltbildung sowie dem Projekt „Grüne Klimaoasen: Integrierte Stadtgrünentwicklung in Berlin Marzahn- Hellersdorf“ der Humboldt-Universität zu Berlin.