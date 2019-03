Presseeinladung: Staatssekretär Stefan Tidow eröffnet Stadtgrün-Wettbewerb „Bestäubend schön Berlin!“

Zum Frühlingsanfang ruft die GRÜNE LIGA Berlin im Rahmen des Projektes „Bestäubend schön Berlin!“ zur Beteiligung an einem stadtweiten Begrünungswettbewerb auf. Der Wettbewerb richtet sich an alle, die grüne Oasen in Berlin schaffen und Wildbienen, Schmetterling und Co. passende Nahrung und Lebensraum bieten; ob im Gemeinschaftsgarten, durch Begrünung im Wohnumfeld oder auf dem eigenen Balkon.

Um dieses Engagement zu unterstützen, wird Stefan Tidow, Staatssekretär für Umwelt und Klimaschutz, den Wettbewerb mit einer Pflanzaktion eröffnen und gemeinsam mit Anwohnerinnen und Anwohnern das Wohnumfeld in der Krautstraße in Friedrichshain begrünen.

Das Projekt wird im Rahmen der Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt im Auftrag der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz durchgeführt und von der Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte (WBM) und der Deutschen Wildtier Stiftung unterstützt.

Wann: Mittwoch, den 20. März 2019, 11:30 Uhr

Wo: Krautstraße 9-12, 10243 Berlin, Grünfläche vor dem Wohngebäude

Wer: Stefan Tidow, Staatssekretär für Umwelt und Klimaschutz

Christian Lerche, Geschäftsführer GRÜNE LIGA Berlin

Jan Robert Kowalewski, Geschäftsführer Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH (WBM)

Zum Wettbewerbsauftakt wird zudem die Gartenbox vorgestellt, die im Projekt entwickelt und von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz gefördert wurde. Die Gartenbox wird an die Senatsverwaltung, die WBM und erste engagierte Garteninitiativen übergeben. Diese mobilen Wissensspeicher mit einer limitierten Auflage von 500 Stück enthalten praxisnahe Informationen zum bestäuberfreundlichen und naturverträglichen Gärtnern und liefern Wissen zu bestäubenden Insektenarten und wichtigen Nahrungspflanzen.

Weitere Informationen zum Projekt „Bestäubend schön Berlin! – Begrünen für Wildbienen und Co.“ finden Sie unter:

https://www.grueneliga-berlin.de/bestaeubend-schoen-berlin/

Über Ihr Interesse würden wir uns freuen.