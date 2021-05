Pressemitteilung: Berliner Spitzenpolitiker*innen im Wahlcheck

Berlin fordert Nachhaltigkeit auf allen Ebenen

Das „Bündnis Berliner Nachhaltigkeitsstrategie“ fordert gemeinsam mit zahlreichen Organisationen, Initiativen und Vereinen eine Landesnachhaltigkeitsstrategie für Berlin. Das Bündnis lädt am 12. Mai von 18 bis 20 Uhr zur Podiumsdiskussion „Der Wahlcheck zur Landesnachhaltigkeitsstrategie“ ein, die per Live-Stream übertragen wird. Teilnehmen werden Franziska Giffey (SPD), Dr. Klaus Lederer (Die Linke), Werner Graf in Vertretung für Bettina Jarasch (Bündnis 90/Die Grüne), Kai Wegner (CDU) und Sebastian Czaja (FDP).

Berlin ist eines der letzten Bundesländer, das noch keine Nachhaltigkeitsstrategie besitzt. Um die globalen Ziele der Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung umzusetzen und vielfältige Herausforderungen wie soziale Ungleichheit oder die Klimakrise zugleich lösen zu können, braucht es hingegen eine umfassende, verbindende Strategie. Das Bündnis fordert eine Landesnachhaltigkeitsstrategie und will die sozial-ökologische Transformation in Berlin auf politischer Ebene prioritär und verbindlich gesetzt wissen.

Der Wahlcheck soll aufzeigen, ob die Parteien Nachhaltigkeit in Berlin eher als Pflicht oder Kür wahrnehmen und wie die Nachhaltigkeitsstrategie im Koalitionsvertrag verankert werden soll. Das Bündnis erwartet Antworten auf strukturelle Fragen wie die nach Zuständigkeitsbereichen und Monitoringprozessen.

Die Live-Übertragung der Veranstaltung und weitere Informationen zu den Forderungen sind auf der Website des Bündnisses unter https://lns-buendnis.berlin zu finden sowie live auf http://www.umweltfestival.de und auf dem YouTube-Kanal von Berlin 21 unter https://youtu.be/kSY-wghfDpc zu finden.

PROGRAMM

18.00 Uhr Begrüßung Berlin 21/ RENNmitte

Pia Paust-Lassen, Vorständin

Rahmenbedingungen und Anforderungen an eine LNS

18.05 Uhr Kurzinput BUND Berlin

Tilmann Heuser, Landesgeschäftsführer

18.10 Uhr Kurzinput GRÜNE LIGA Berlin

Claudia Kapfer, Co-Geschäftsführerin

18.15 Uhr Vorstellung der Podiumsteilnehmer*innen

18.17 Uhr Diskussion auf dem Podium mit

Franziska Giffey (SPD)

Klaus Lederer (Die Linke)

Werner Graf in Vertretung für Bettina Jarasch (Bündnis 90/Die Grüne)

Kai Wegner (CDU)

Sebastian Czaja (FDP)

Moderation

Edgar Göll, IZT

19.25 Uhr Input aus dem Plenum

Input und Beteiligung der Mitzeichner*innen der Forderung nach einer “Berliner Landesnachhaltigkeitsstrategie”

19.35 Uhr Schlussreaktionen vom Podium zu den inhaltlichen Fragen / Forderungen / Statements der Mitzeichner*innen

19.55 Uhr Schlussworte



20.00 Uhr Ende der Veranstaltung / Ende der Direktübertragung

Bitte vormerken: Einladung zum Pressegespräch am 26. Mai 2021

Das Bündnis Berliner Nachhaltigkeitsstrategie lädt im Nachgang zum Wahlcheck zur Auswertung ein. Gemeinsam mit den Vorständ*innen und Geschäftsführer*innen der Verbände werden die Aussagen und Standpunkte der Spitzenpolitiker*innen im Detail analysiert. Daraus werden die nächsten Schritte sowie die Forderungen für eine Landesnachhaltigkeitsstrategie in Berlin abgeleitet.