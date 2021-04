Pressemitteilung: Earth Day 2021 – Mit jedem Bissen Richtung Klimaschutz

Der Ökomarkt am Kollwitzplatz als gutes Beispiel für nachhaltigen Konsum

Die GRÜNE LIGA Berlin zeigt wöchentlich seit über 20 Jahren durch ihren ökologischen Wochenmarkt wie eine grüne Welt und eine nachhaltige, klimagerechte Ernährung aussehen kann. Auch am 22. April, dem internationalen Earth Day, können sich Besucher*innen wieder einer bunten Vielfalt an ökologischen Lebensmitteln auf dem Ökomarkt am Kollwitzplatz erfreuen.

Der internationale Earth Day rückt die Themen Klima- und Umweltschutz in den Mittelpunkt. Das diesjährige Motto für den Earth Day lautet „Jeder Bissen zählt. Schütze was du isst – schütze unsere Erde“ und beschäftigt sich mit dem Thema Ernährung und dem dazugehörigen ökologischen Fußabdruck zur Berechnung der freigesetzten Emissionen beim Essen.

Dazu passend hat die GRÜNE LIGA Berlin sich im Rahmen eines Projektes zum globalen Fußabdruck der Ernährung Gedanken gemacht und zum Thema verschiedene Materialien entworfen, in der die Leser*innen ihren eigenen Fußabdruck bestimmen können und Einblicke bekommen, wie sich Menschen aus verschiedenen Ländern der Welt ernähren. Bei Interesse sind die Materialien auf dem Ökomarkt am GRÜNE LIGA Berlin – Stand erhältlich oder können online auf www.grueneliga-berlin.de unter Themen&Projekte / Umweltbildung heruntergeladen werden.

Die GRÜNE LIGA Berlin geht mit gutem Beispiel voran: Jeden Donnerstag von 12 bis 19 Uhr lädt der Ökomarkt am Kollwitzplatz auf der Wörtherstraße in Berlin Prenzlauer Berg zum frischen Wocheneinkauf von biologischen Lebensmitteln und Produkten ein. Die GRÜNE LIGA Berlin setzt hierbei nicht nur auf biologisch hergestellte Erzeugnisse, sondern schaut zudem auf die Regionalität der angebotenen Produkte und die faire Herstellung derer. Was den Markt so einzigartig macht, ist die auffallend breite Palette an frischen, biologischen Produkten. Getreu der Maxime: „Morgens geerntet, mittags verkauft“ bieten die regionalen Erzeuger*innen ihre Waren an. Auch am internationalen Earth Day lädt der Ökomarkt Sie zu einem Besuch ein – ganz nach dem Motto des Tages verpflichtet: „Jeder Bissen zählt“!

Während der Pandemie ist der Markt weiterhin für alle geöffnet, allerdings natürlich mit Einhaltung der AHA-Regeln: Abstand halten, Hygiene beachten und im Alltag Maske tragen.

Ökomarkt am Kollwitzplatz

Jeden Donnerstag von 12.00 Uhr – 19.00 Uhr

Ort: Wörther Straße entlang des Kollwitzplatzes

10435 Berlin – Prenzlauer Berg