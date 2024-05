Pressemitteilung: Ein Stück wilde Natur in der Stadt entdecken – Frühlingsfest auf ehemaliger Friedhofsfläche

Am Montag, dem 6. Mai 2024 lädt die GRÜNE LIGA Berlin ab 16 Uhr ein zu einem Frühlingsfest zum Start des Projekts „Summ sala blüh! Wer labt sich am duftenden Veilchen?“. Auf einer entwidmeten Friedhofsfläche in Prenzlauer Berg, dem Grünen Lernort und Gemeinschaftsgarten des Vereins, werden Besucherinnen und Besucher aus dem Kiez und aus ganz Berlin erwartet.

Vor Ort wird über die Artenvielfalt Berlins und deren Bedeutung informiert. Mit der eigens für das Gelände entwickelten Naturerfahrungskiste werden Flora und Fauna erkundet sowie das im Projekt „Summ sala blüh!“ entwickelte Arten-Domino gespielt. Ziel des Spiels ist es, Pflanzen, Wirbellose und Lebensräume zusammenzubringen und sich spielerisch die ökologischen Zusammenhänge zu erschließen. Darüber hinaus werden das Projekt sowie die kommenden Aktivitäten und weitere Aktionen der GRÜNEN LIGA Berlin vorgestellt.

Um 17 Uhr gibt es eine Führung über das 2.000 Quadratmeter große Gelände, auf dem wilde Natur und zahlreiche Arten entdeckt werden können. Lena Assmann, Referentin für Stadtgrün, nimmt gemeinsam mit den Besuchenden in den Blick, was dort alles wächst, kreucht und fleucht und welche Bedeutung solche Orte für die Biodiversität in der Stadt haben.

Das Projekt „Summ sala blüh!“ wird von der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt gefördert und ist im November 2023 gestartet. Ab Mai können die Berliner*innen mit der GRÜNEN LIGA Berlin bei Führungen auf Entdeckungstour in die Stadtnatur gehen und dabei Pflanzen, Wirbellose und deren Lebensräume kennenlernen.

Mehr Informationen zum Projekt gibt es hier: www.summsalablueh.de

_________________________________________

Zusammengefasst:

Wann: Montag, 6. Mai 2024 von 16-18.30 Uhr

Wo: „Grüner Lernort Friedhof“ auf dem Georgen-Parochial-Friedhof I, Zugang über die Heinrich-Roller-Straße gegenüber der Grundschule, 10405 Berlin-Prenzlauer Berg

Standort: https://maps.app.goo.gl/rNPVHZ7gEkuoP9Cs6

Kontakt und Rückfragen: Lena Assmann und Anke Küttner, 030-443391-0, stadtgruen@grueneliga-berlin.de