Pressemitteilung: Grünes Klassenzimmer

Kinder werden im Grünen Klassenzimmer zu Forscher*innen und Entdecker*innen



Die Landesgartenschau Wittstock/Dosse 2019 lädt im kommenden Jahr gemeinsam mit der GRÜNEN LIGA Berlin Schulklassen, Kitas, sowie Kinder- und Jugendgruppen ein, das Grüne Klassenzimmer der Landesgartenschau zu besuchen, das von der GRÜNEN LIGA Berlin gestaltet wird. „Wir laden Schulklassen, Kitas, sowie Kinder- und Jugendgruppen aller Art dazu ein, die Natur zu entdecken, mit allen Sinnen zu erleben und selber zu gestalten“, kündigt Mareike Homann von der GRÜNEN LIGA Berlin an.

Mit fachlicher Unterstützung werden die Kinder und Jugendliche im Grünen Klassenzimmer zu jungen Forscherinnen und Forschern, Entdeckerinnen und Entdeckern sowie Künstlerinnen und Künstlern. Mit kreativen Angeboten, spannenden Projekten und viel Spaß fördert das Umweltbildungsangebot das Verständnis für Natur und Umwelt. Mehr als 50 verschiedene Themenangebote bietet der abenteuerliche Lernort im Grünen. Es stehen Gewässeruntersuchungen, Ernährung, Naturbeobachtungen, interaktives Theater und vieles mehr auf dem Lehrplan.

Schauplatz für den Lernort im Grünen wird der kleine Burghof der Museen alte Bischofsburg sein der vom Gelände der Landesgartenschau umschlossen ist. Hier sind die Vorbereitungen schon im vollen Gange – die Museumsbühne findet einen neuen Platz, das Kräuterbeet wird erweitert und neue Pflanzenbeete für Projektangebote und Naturerfahrung werden angelegt. So finden historische Bildung und Umweltbildung einen gemeinsamen Platz in der malerischen Kullise der alten Bischofsburg.

Das gedruckte Programmheft wurde an Bildungseinrichtungen in ganz Brandenburg, Berlin und in Teilen von Mecklenburg Vorpommern versendet und ist natürlich auch online verfügbar. Zusätzlich wird das Onlineprogramm regelmäßig durch neue Angebote ergänzt wie zum Beispiel Erste-Hilfe Kurse mit der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. und Workshops zum Thema „Allgemeingut Wasser“ mit erfahrenen Pädagoginnen.

Das Angebot steht unter www.laga.wittstock.de/klassenzimmer und auf www.grueneliga-berlin.de zur Verfügung und kann ganz einfach über das Anmeldeformular per E-Mail oder Post gebucht werde.

Sie wollen mehr über die Angebote im Grünen Klassenzimmer erfahren? Gerne kommt das Team der Grünen Liga Berlin e.V. in Schulen, Kitas und andere Bildungseinrichtungen um das Angebot zu präsentieren.

Grünes Klassenzimmer

Tel. 01575 1 97 98 03

E-Mail: klassenzimmer-laga2019@grueneliga-berlin.de

Ansprechpartnerinnen: Mareike Homann und Anke Küttner