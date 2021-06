Pressemitteilung: Hitzestress, Wassermangel, Baumsterben . . .

„Rettet unsere Bäume“ – eine Aktion für Berlin von Grüne Liga Berlin e.V. und Spreequell hilft bei der Bewässerung der Berliner Stadtbäume

Ab Mittwoch, den 23. Juni können Berliner*innen im Rahmen der Aktion „Rettet unsere Bäume“ ein kostenfreies Gießpaket bestehend aus einem Gießsack und einer Gießkanne erhalten, um den hitzegeplagten Baum vor der eigenen Haustür vor Schäden zu bewahren.

Durch die zunehmend heißen und trockenen Sommer geraten die Berliner Straßenbäume in Wassernot und sind auf die Hilfe der Bürger*innen angewiesen. „Rettet unsere Bäume“, eine Aktion für Berlin von Grüne Liga Berlin e.V. und Spreequell, ruft daher zur tatkräftigen Unterstützung auf und verteilt Gießkannen und Gießsäcke an Interessierte. “Oft fehlt es den Berliner*innen nicht an der Motivation den Bäumen zu helfen, sondern es hapert an der praktischen Umsetzung. “, sagt Lena Assmann, Stadtgrün-Expertin des Grüne Liga Berlin e.V.

Hier wollen der Natur- und Umweltschutzverband und Spreequell Abhilfe schaffen. Auf der Aktionswebseite „Rettet unsere Bäume“ wird erklärt wie Stadtbäume sinnvoll bewässert werden und wie man ein Gießpaket erhalten kann. „Besonders jüngere und mittelalte Bäume brauchen unsere Hilfe. Man muss gar nicht jeden Tag gießen. Es ist besser einmal in der Woche eine größere Menge Wasser zu geben. Mit dem Gießsack versickert das Wasser genau dort, wo es gebraucht wird.“ erklärt Lena Assmann.

Um die Bedürftigkeit eines Baumes zu ermitteln und um zu erfahren, ob der ausgesuchte Baum schon gepflegt wird, arbeitet die Aktion „Rettet unsere Bäume“ mit der open-source Plattform GiessdenKiez.de vom CityLab Berlin zusammen. Auf der Plattform sind 625.000 Stadtbäume in Berlin verzeichnet. Der Straßenbaum vor der eigenen Haustür kann gesucht und adoptiert werden. Dadurch ist es möglich, zu erfassen, wie oft und wie viel der eigene Straßenbaum gegossen wurde.

Die Aktion startet zum Sommeranfang mit der ersten Hitzewelle und richtet sich an alle Bürger*innen, die Lust haben, das Grün unserer Stadt zu erhalten und das Stadtklima positiv zu beeinflussen. Alle Informationen, Teilnahmebedingungen, Hilfestellungen zur Auswahl der Straßenbäume und vieles mehr finden Sie auf der Aktionswebseite: RettetUnsereBaeume.GrueneLiga-Berlin.de

Pressekontakt:

Grüne Liga Berlin e.V.

Lena Assmann, Sarah Buron

+49 (30) 44 33 91 – 0 Fax: -33

rettetunserebaeume@grueneliga-berlin.de

www.grueneliga-berlin.de

Spreequell Mineralbrunnen GmbH

Susanne Liedtke

+49 (30) 530 2312 0 Fax: – 19

Liedtke@spreequell.de

https://www.spreequell.de/