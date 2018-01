Save the Date! Umweltfestival am 3. Juni 2018

Die GRÜNE LIGA Berlin feiert am 3. Juni 2018 das 23. UMWELTFESTIVAL am Brandenburger Tor. Freut euch gemeinsam mit uns auf viele Ausstellerinnen und Aussteller und ihre nachhaltigen Produkte und Dienstleistungen, auf zukunftsfähige Ideen, großartige Projekte und einen ganzen Sommertag mit Musik, kreativen Mitmach-Aktionen und leckerem Street-Food aus biologischem Anbau!

Unter dem Motto „ECO-CITY: Zukunft der Stadt“ wollen wir im kommenden Jahr besonders die nachhaltige Stadtentwicklung als einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz in den Mittelpunkt des UMWELTFESTIVALs stellen. In spannenden Talkrunden und Interviews mit Expertinnen und Experten stellen wir zukunftsweisende Projekte und Konzepte für die Entwicklung einer umwelt- und bürgerfreundlichen und damit lebenswerten Stadt vor. Es geht um Stadtbegrünung, klimafreundliche Mobilität, innovative Raumnutzung, Ressourceneffizienz und Müllvermeidung, um Energiesparmaßnahmen, gesunde und umweltfreundliche Ernährung und um fairen Handel. Es geht also um: Die Stadt der Zukunft! Und mit viel Musik, Theaterkunst und Quizrunden auf zwei Bühnen wird das 23. UMWELTFESTIVAL gleich noch ein bisschen erlebnisreicher und unterhaltsamer.

Feiert mit uns! Wir freuen uns, euch auf dem größten Umwelt-Event Deutschlands begrüßen zu dürfen!

Eine Anmeldung als Aussteller oder Catering-Anbieter ist ab dem 22. Januar 2018 möglich.

Alle Infos unter www.umweltfestival.de