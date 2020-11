Spendenmarathon – 30 Jahre Berliner Umweltzeitung RABE RALF

Wir feiern das 30-jährige Bestehen unserer geliebten Berliner Umweltzeitung! Seit Gründung des RABEN RALF im Jahr 1990 erschienen über 200 Ausgaben. Heute berichten wir auf 32 Seiten mit einer unglaublichen Auflage von 10.000 Exemplaren über Naturschutz, Energiewende, Verkehr, Agrarpolitik, alternative Ökonomie oder Klimawandel– wir schreiben kritisch und engagiert über alles, was euch in Politik und Gesellschaft zum Thema Umwelt beschäftigt. Auch wenn der Fokus auf dem Geschehen in Berlin und Brandenburg liegt, informieren wir über bundes- und sogar weltweit wichtige Ereignisse, Hintergründe und Debatten, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen.

Der RABE berichtet auch über aktuelle und wichtige Fragen, die in anderen Medien oft zu kurz kommen, zum Beispiel über die umweltbezogenen Volksbegehren in Berlin oder über Bürgerräte. Zudem bietet der RABE allen Umweltbewegten die Möglichkeit, ihre journalistischen Beiträge zu veröffentlichen.

Unser 30-jähriges Bestehen haben wir zahlreichen treuen Leserinnen und Lesern zu verdanken, die mit ihren Abos und großzügigen Spenden dazu beitragen, dass der RABE RALF weiterhin lautstark krächzen kann.

Unsere Zeitung liegt kostenlos an etwa 500 Orten in Berlin aus: in Bibliotheken, Naturwaren- und Umweltläden, Kultur und Bildungseinrichtungen, Kiezzentren und Cafés.

Der RABE finanziert sich seit 1990 komplett aus Unterstützungsabos, Spenden und umweltbezogenen Anzeigen, die Verteilung erfolgt vor allem ehrenamtlich.

Unterstützt ihr unsere gemeinnützige Arbeit mit einer Spende?

Diesen Winter zählt eure Spende für den Raben Ralf und die Grüne Liga Berlin e.V. gleich doppelt: Im Rahmen eines Spendenmarathons auf der Spendenplattform betterplace.org haben wir die Chance, bis zu 2000 Euro zu gewinnen. Dank unserer Teilnahme an einer Weiterbildung der betterplace acadamy haben wir uns mit 35 weiteren Organisationen für einen Spendenmarathon vom 1. bis 31. Dezember qualifiziert. Die zehn erfolgreichsten Kampagnen erhalten eine zusätzliche finanzielle Unterstützung durch betterplace.org.

Den direkten Link zur Kampagne veröffentlichen wir am 1. Dezember hier und in den Sozialen Medien.

Wir sagen schon jetzt danke für eure Unterstützung, für jegliche Verbreitung und für euren Rückhalt, ohne den unsere Arbeit für eine nachhaltige Stadtentwicklung nicht möglich wäre!

GRÜNE LIGA Berlin e.V. – DER RABE RALF

Prenzlauer Allee 8, 10405 Berlin

Tel. 030 / 44339147,

raberalf@grueneliga.de

www.raberalf.grueneliga-berlin.de