Am 2. Juni 2019 findet das 24. Umweltfestival am Brandenburger Tor statt und die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren. Ab sofort können sich interessierte Aussteller*innen für das diesjährige Festival anmelden. Seid an diesem schönen, sonnigen Tag mit euren nachhaltigen Produkten, Dienstleistungen, Projekten, kreativen Mitmach-Aktionen oder leckerem Bio-Street-Food mit dabei.