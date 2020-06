Heute am 5. Juni ist der Internationale Tag der Umwelt, der in diesem Jahr in Deutschland unter dem Titel „natur:verbunden“ begangen wird. Aus diesem Anlass wollten wir am 7. Juni das 25. UMWELTFESTIVAL am Brandenburger Tor feiern. Gemeinsam mit Ihnen und euch wollten wir, die GRÜNE LIGA Berlin, das Umweltbewusstsein unserer Mitmenschen stärken und den vielen Besucherinnen und Besuchern zeigen, wie wir mit unserer Umwelt, uns selbst und unserer Erde besser und nachhaltig umgehen können, damit wir alle und auch künftige Generationen noch lange und gut auf ihr leben können.

Umweltfestival – jetzt macht‘s klick!

Da das Umweltfestival am Brandenburger Tor in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden kann, wollen wir in den nächsten Wochen und Monaten stattdessen zusammen mit euch auf www.umweltfestival.de eine bunte, interaktive und unterhaltsame Ausstellermeile schaffen, auf der alle Umweltbewegten ihr vielfältiges Engagement im Umwelt-, Natur- und Klimaschutz präsentieren und erlebbar machen können.

Einschalten …

Ab August bis in den Herbst wollen wir regelmäßig in Livestreams, Webinaren und Online-Workshops über nachhaltiges Leben in vielen Facetten diskutieren und informieren. Unsere Vision ist es, digitale Mitmachangebote, interaktive Beteiligungsformate und vieles mehr für Groß und Klein zu schaffen und zusammen mit unseren Partnerorganisationen öffentlichkeitswirksam zu verbreiten. Das Umweltfestival auf der Straße lebt vor allem von euren Ideen und eurem Umweltengagement. Das wollen wir auf www.umweltfestival.de zeigen und öffentlichkeitswirksam verbreiten. Und auch in diesem Jahr möchten wir besonderes Engagement mit dem Großen Preis des Umweltfestivals auszeichnen. Gemeinsam mit euch setzen wir uns das Ziel, Deutschlands größte ökologische, digitale Erlebnismeile im Netz zu schaffen!

… und mitmachen!

Ob Workshopvideos, smarte Lernvideos, spielerische Comics, digitale Umweltinformations- und Mitmachangebote, Präsentationen, Vorträge, Bilderausstellungen, Hörspiele, Podcasts oder kreative Ideen, um über Natur-, Umwelt- und Klimaschutz unterhaltsam zu informieren. Alles, was die bunte Vielfalt des Umweltfestivals ausmacht, ist uns in digitaler Form willkommen. Dafür werden wir in Kürze einen Aufruf zur Beteiligung starten. Schon jetzt freuen wir uns auf eure Ideen und Impulse für ein digitales Umweltfestival, die ihr gern über info@umweltfestival.de mit uns teilen könnt.

Das Umweltfestival wird gefördert durch das Umweltbundesamt aus Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.