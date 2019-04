Workshop: Klimaneutrale Veranstaltungen in Berlin

Wie können die zahlreichen Veranstaltungen in Berlin klimaneutral gestaltet werden und was können die verschiedenen Akteur*innen dazu beitragen? Um diese Fragen soll es sich beim 1. Workshop des neuen Projektes „Handlungsleitfaden Klimaneutrale Veranstaltungen in Berlin“ drehen.

Gemeinsam mit Akteur*innen aus dem Bereich Veranstaltung und Verwaltung möchten wir im Rahmen dieses Workshops über Ziele und Möglichkeiten zur klimaneutralen Gestaltung von Veranstaltungen diskutieren.

Neben Inputvorträgen zu best-practice Beispielen aus der Veranstaltungslandschaft in Berlin, steht der Erfahrungsaustausch der Teilnehmer*innen in zwei Workshopphasen im Fokus. Sind Sie selbst Veranstalter*in und möchten sich für eine klimaneutrale Gestaltung einsetzten, dann melden sich bei Interesse an dem Workshop unter kai.guttmann@grueneliga-berlin.de

Datum: Dienstag, 18. Juni 2019

Uhrzeit: 10:00 Uhr – 16:30 Uhr

Ort: Bau- und Wohnungsgenossenschaft Spreefeld Berlin eG

Weitere Infos zum Projekt