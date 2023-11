Rettet den Raben Ralf!

Über 30 Jahre gemeinnütziger Umweltjournalismus … und jetzt das Ende?

Seit 1990 setzt sich DER RABE RALF für eine nachhaltige Umgestaltung unserer Gesellschaft ein und krächzt unabhängig und frei gegen Umweltsünden und Zukunftsfeinde. Unsere Non-Profit-Zeitung mit Wurzeln in der kritischen DDR-Umweltbewegung ist das einzige umweltpolitische Periodikum der Hauptstadt. Der Rabe Ralf erscheint sechsmal im Jahr und wird in Bibliotheken, Bio- und Umweltläden, Kultur- und Bildungseinrichtungen, Kiezzentren und Cafés in Berlin und Umgebung kostenlos ausgelegt, zu einem kleineren Teil im Abonnement versandt.

Klimakatastrophe, Artensterben, Rechtsradikalismus … gerade jetzt ist zivilgesellschaftliches Engagement wichtiger denn je. Auch in Krisenzeiten wollen wir zukunftsfähiges Handeln anstoßen.

Doch nun ist der Rabe selbst in der Krise. Wenn wir nicht bis Mitte 2024 neue Finanzierungsquellen erschließen, wird unsere Redaktion geschlossen.

Wie kannst du helfen?